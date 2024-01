Rugby serie C1. L’Essepigi non sbaglia il derby. Ora con Foligno per restare in vetta

Subito vincente la Essepigi Fano Rugby nella prima giornata di ritorno del girone umbro-marchigiano di serie C1. La squadra di Colaiacomo ha battutto in casa con autorevolezza la Banca Macerata Rugby per 43-7, conquistando così altri 5 punti che hanno consentito loro di conservare il primato in classifica seppur a braccetto col Città di Castello Rugby. "La squadra è stata brava a portare pressione dal principio alla fine della partita, che non è stata così semplice come magari il risultato potrebbe far credere – spiega Franco Tonelli, specialista della mischia nello staff tecnico rossoblu –. Il primo tempo era infatti terminato sul 10-7 in nostro favore dopo l’iniziale 7-0 per Macerata, ma poi l’aggressività messa in campo dai nostri ragazzi ha cominciato a dare i suoi frutti e nella ripresa non c’è stata più storia". E’ venuta fuori dunque una larga affermazione, con una meta a testa per Gabriele Breccia e Carlito Aguzzi, due di Stefano Rossolini e tre di Thomas Bussaglia. "Bravi tutti – aggiunge Tonelli – anche la mischia e i giovani del vivaio, come lo stesso Aguzzi e Cristian Saranga". Domenica la Essepigi Fano Rugby ospita alle 14,30 il Foligno, che ha 14 punti in classifica. "Gara da vincere – premette Tonelli – dando anche spazio ai giovani e a chi ha giocato meno".

Giovanili. L’Under 18 Fano-Sena-Pesaro espugna per 29-21 Rimini. L’Under 16 Élite nazionale Fano-Sena, è stata battuta 24-19 a Pesaro.

b.t.