Rugby. Tre Diavoli vestono l’azzurro. Mazzanti, Marinello e Lazzarin in U23

Tre giovani granata - Mattia Mazzanti, Andrej Marinello e Filippo Lazzarin - sono stati scelti dal selezionatore dell’Italia U23 per far parte del gruppo di giocatori che domenica 14 e venerdì 19 gennaio affronterà a Dublino la selezione delle Accademie Irlandesi. I tre Diavoli del Valorugby erano già stati convocati per le prime due di questa serie di quattro sfide italo-irlandesi, giocate a inizio dicembre a Parma e vinte dagli azzurri con abbondanti marcature: 45-33 e 45-10.

Filippo Lazzarin (21 anni, ala) aveva segnato due mete nella seconda di quelle partite e ne ha già marcate tre anche in campionato, in questa stagione, rivelandosi uno dei Diavoli più positivamente sorprendenti. Mattia Mazzanti (21 anni, pilone) ha anch’egli disputato il secondo match contro gli irlandesi, mentre Andrej Marinello (24 anni, nato a Kiev ma cresciuto in Italia) non era sceso in campo.

Questa nuova convocazione nell’U23, selezione che sembra aver preso il posto dell’Italia A e dell’Italia Emergenti come rappresentativa azzurra cadetta, si somma per il club di Enrico Grassi a quelle già ottenute in questa stagione da Tommaso Mussini, Giorgio Kakaliashvili ed Elia Gherardi nell’Italia U19.

Le due partite dublinesi di Marinello e compagni cadranno durante altrettanti weekend di pausa della Serie A Elite: il Valorugby tornerà infatti a giocare il 28 gennaio a Padova.

Foto: dall’alto Lazzarin, Marinello e Mazzanti

Marco Ballabeni