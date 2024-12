Rugby, ultimo turno dell’anno nel campionato di Serie C. Dr Ferroviaria, arriva il botto di fine anno

Chiude col botto il 2024 la Dr Ferroviaria Spezia, che riscatta l’opaca prestazione del precedente turno di campionato con una bella vittoria per 22-5 contro gli universitari del Cus Piemonte. "Un successo frutto di un eccellente gioco di squadra, difficile stabilire un ‘man of the match’ – dichiara il coach Marco Sturlese – La mischia ordinata, specialmente gli uomini di prima linea Mazzanti, Battezzati ed il giovane Pardi, sostituito nel secondo tempo da Camerota, ha lottato con coraggio e determinazione con un pack avversario molto più pesante. Ottima la tenuta fisica e mentale della linea dei trequarti, quasi insuperabile in difesa e determinate quando ha potuto proporsi in attacco".

Il punto sulla stagione. "Chiudiamo il girone di andata con tre sconfitte e quattro vittorie, in una comoda ma non soddisfacente posizione di centro classifica ad un solo punto dalla terza piazza. La squadra, nonostante un anno di campionato incerto, ha trovato nelle ultime gare un buon assetto ed un gioco più performante e questo nonostante le numerose assenze per infortunio che in una occasione, mi riferisco alla gara con il Cuneo, ci sono costate una pesante sconfitta. La pausa per le festività ci permetterà forse di recuperare qualche giocatore per iniziare al meglio il girone di ritorno".

Venendo alla gara, dopo quindici minuti in cui i piemontesi sono stati veementi, gli aquilotti, alla prima favorevole occasione segnano la meta del vantaggio grazie ad una perfetta maul avanzante da rimessa laterale all’altezza dei cinque metri che sospinge gli avanti ospiti fin dentro l’area di meta permettendo a Germano Battezzati di segnare la prima meta del match, proprio nel giorno della sua centesima gara in maglia giallonera.

Dieci minuti dopo, ancora da lancio del gioco da rimessa laterale arriva la seconda meta degli spezzini realizzata da Gianluca Sacchelli, però non trasformata. Nella ripresa l’unica meta degli ospiti (non trasformata) che riporta momentaneamente il Cus Piemonte in partita (10-5). Dopo due mete, la quarta e ultima, che assegna il punto bonus, è molto bella e viene segnata da Gianluca Sacchelli.

Dr Ferroviaria: Gaglione, Sacchelli, Gabrielli, Wu, Traboco, Sturlese, Moggia, Paradiso, Bocchia, Moroni, Tendola, Curti, Battezzati, Pardi, Mazzanti, Camerota, Danè, Kidai, Brozzo e Mele. Risultati: Amatori Genova-Cuneo Pedona 36-5, Imperia-Le Tre Rose 48-12, Province dell’Ovest-Urp Alessandria 52-0. Classifica: Amatori Genova punti 33, Province dell’Ovest 29, Cuneo Pedona 21, Dr Ferroviaria Spezia 20, Cus Piemonte O. 14, Urp Alessandria* 11, Imperia* 8, Le Tre Rose 0. *partite in meno.

Marco Magi