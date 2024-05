Rugby. Vittoria di rimonta per i Berserker. Burgassi trascinatore contro Siena

Seconda vittoria di fila per i Berserker, che al termine di una partita al cardiopalma piegano 22-18 in rimonta il Cus Siena, sceso in campo a Fibbiana con gli stessi 22 punti del team di Firenzani. Nel primo tempo gli ospiti sfruttano al meglio i propri chili nelle mischie e nelle maul, ma i Berserker restano a galla grazie a una progressione del tallonatore Lassi, che smarca Burgassi, permettendo all’ala di segnare. La ripresa si apre con un’altra meta di Siena, poi prevale la miglior condizione fisica della squadra dell’Empolese-Valdelsa, con Burgassi ancora grande protagonista: prima firma un’altra meta, poi trasforma quella di Fanciullacci e infine piazza il calcio di punizione che chiude i conti. Una prestazione di cuore, coraggio e passione da parte di tutto il quindici iniziale e di chi è entrato dalla panchina. Questa la formazione: Giorgi, Lassi, Tarquini, Simoncini D., Goretti, Vincelles, Cameli, Fanciullacci, Alessandri Mar., Garinei, Cannas, Alessandri Mat., Rizzello, Burgassi, Banti. A disposizione: Popescu, Passardi, Di Lauro, Simoncini A., Nesti, Bartolini. Domenica prossima alle 15.30 a Pistoia l’ultimo atto del Trofeo Gesi, seconda fase della serie C di rugby per le squadre rimaste fuori dalla corsa alla promozione.