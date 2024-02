Rugby. Zucconi al Sei Nazioni con i baby azzurri

Il commissario tecnico lo ha gettato nella mischia nel secondo tempo, per provare a limitare i danni. E il diretto interessato è riuscito a dare il proprio contributo, nonostante la sconfitta dell’Italia U20. Nel match fra gli "azzurrini" e l’Inghilterra, chiusosi pochi giorni fa a Treviso a favore degli inglesi (36-11) e valido per la prima giornata del Sei Nazioni di categoria, c’era anche un giocatore dei Cavalieri Union. Si trattava di Cesare Zucconi, che dopo aver brillato nelle giovanili del club è passato stabilmente in prima squadra e in questo primo scorcio stagionale si è già guadagnato un posto nel XV titolare di Alberto Chiesa, risultando fra i giovani più interessanti della Serie A. Al punto da indurre il commissario tecnico dell’Italrugby U20, Massimo Brunello, a convocarlo in vista del massimo torneo continentale iniziato lo scorso fine settimana. Cesare era stato già convocato in passato, ma per lui si trattava di un esordio nella kermesse: il rugbista pratese è entrato in campo al 64’ a risultato ormai compromesso, ma è riuscito a farsi notare.

Potrà puntare ad un maggior minutaggio il prossimo sabato, visto che i baby azzurri se la vedranno con l’Irlanda nel secondo turno della manifestazione. Ma i Cavalieri hanno più motivi per gioire: più o meno mentre Zucconi giocava con l’U20 italiana, l’ex-Cavaliere Lorenzo Pani era impegnato a Roma con la Nazionale maggiore e sfiorava una storica vittoria contro l’Inghilterra. "Le convocazioni di Lorenzo, che è cresciuto con noi, e di Cesare, si avevano già reso felici. Siamo soddisfatti anche della crescita di diversi giovani che sono entrati ormai a far parte del gruppo della prima squadra – ha ribadito il presidente dei Cavalieri, Francesco Fusi – il nostro obiettivo rimane quello di far crescere il maggior numero di giocatori delle giovanili nel miglior modo possibile. E le convocazioni nelle varie nazionali giovanili confermano a mio avviso la bontà del percorso".

G.F.