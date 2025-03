Sabato 15 all’Allianz Cloud. Sul ring con “The Art of Fighting“. La grande boxe torna in città

Torna la grande boxe a Milano. Sabato 15 marzo andrà in scena l’ottavo appuntamento firmato “The Art of Fighting“. L’organizzazione di Edoardo Germani presenta un evento ricco di sfide al cardiopalma tra pugili italiani in rampa di lancio, con tanti titoli in palio, nella splendida cornice dell’Allianz Cloud di Milano. "Ci aspetta un’altra grande serata di boxe italiana, in un’arena che ha già regalato emozioni forti e match indimenticabili" esordisce Germani. Per l’occasione andranno in scena otto incontri professionistici di boxe, la metà con un titolo in palio, in uno show in pieno stile americano, tra la scenografia suggestiva, partner istituzionali, intermezzi di intrattenimento e ospiti speciali. "Torniamo all’Allianz per la quarta volta in un anno e mezzo – prosegue il Founder di TAF -. Gli scorsi eventi hanno segnato 4 mila spettatori l’uno, ma possiamo fare ancora meglio".

Ed effettivamente il programma proposto è di quelli da tutto esaurito. Nel main even della serata, Jonathan Kogasso (14-0) affronta Mourike Oulare (7-0) per difendere la cintura da campione italiano dei pesi massimi leggeri, in un confronto tra imbattuti. Kogasso, ormai beniamino del pubblico, si è imposto nettamente sui suoi avversari precedenti. Oulare ha intenzione di riportarlo con i piedi per terra, sfruttando la sua tempra e forza fisica. "Finalmente disputo l’incontro principale della serata, me lo sono meritato sul campo, regalando spettacolo ai tifosi – carica il pugile di Voghera -. Oulare è un pugile forte, ma basilare a livello di tecnica. Lo si batte lavorando alla distanza, evitando lo scontro aperto, combattendo con intelligenza per sfiancarlo. Voglio mandarlo KO per cominciare l’anno con il botto, poi si vedrà. Non ho paura di nessuno, sono il migliore in Italia e posso giocarmi le mie chance anche all’estero".

Nel co-main event spazio alla sfida tra Francesco Paparo (9-1, 1 pareggio), campione d’Italia dei superpiuma, e Nicola Henchiri (11-7, 2 pareggi), atleta esperto e insidioso. Paparo viene da un ko strepitoso con cui ha conquistato il titolo e si prepara a difenderlo, per regalare altre emozioni indelebili ai suoi tifosi. Subito prima vedremo affrontarsi Mohamed Elmaghraby (10-0) e Stiven Leonetti Dredhaj (11-3, 1 pareggio) nei pesi mediomassimi con in palio la cintura IBF del Mediterraneo. Un match attesissimo dai tifosi, vista la rivalità sportiva e personale tra i due pugili. Spazio anche a un altro match titolato, in cui Paolo Bologna (11-0, 1 pareggio), campione italiano dei superwelter, cercherà di respingere l’assalto di Damiano Falcinelli (16-2), determinato ad assicurarsi la cintura per la sua bacheca. E poi, tornano in azione il peso massimo Diego Lenzi (1-0), quinto alle Olimpiadi di Parigi 2024 e reduce dall’esordio da professionista in cui ha liquidato l’avversario con un montante al fegato dopo 30 secondi, e i fratelli Roberto (7-2), nei pesi massimi leggeri, e Vincenzo Lizzi (1-0) nei mediomassimi. Biglietti disponibili su https://taf.madeticket.it/it/shop/biglietti.

Lorenzo Pardini