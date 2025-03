Sabato a Firenze la festa delle due ruote con Yamaha. I suoi primi 50 anni: c’è Agostini a casa Fani

Buon compleanno. E che compleanno, visto che le candeline da spengere raccontano un numero assolutamente speciale: il 50. Così il motociclismo fiorentino si prepara a brindare ai 50 anni di Fani Motors, lì, dove la passione per la velocità e le due ruote s’incrocia alla perfezione con le emozioni della MotoGp.

E non a caso la giornata di festa (ovvero sabato) sarà presentata da Vera Spadini, voce e volto di Sky Sport MotoGP. E poi... poi ecco la storia del Motomondiale, la Leggenda delle due ruote, ovvero Giacomo Agostini, che nell’occasione sarà a Firenze, come ospite d’onore e sicuramente al centro dell’evento con i suoi ricordi e i suoi ’appunti’ sull’attualità della MotoGp.

L’evento si svilupperà su tre momenti-location a Firenze, creando un itinerario coinvolgente per tutti i partecipanti e per chi ama il mondo delle due ruote. Si comincia alle ore 15, con il ’ Welcome’ e apertura ufficiale via Empoli 31C, Firenze.

Un brindisi inaugurale durante il quale sarà ripercorsa la storia di Fani Motors dal 1975 ad oggi con le parole del suo fondatore, Loredano Fani.

Quindi (ore 16.30), ecco i riflettori puntati su Yamaha, sulla storia del marchio che ha scritto la storia del motorsport e che celebra (a sua volta) i 40 anni.

Poi la festa (ore 18, in via Piombino 5) con la serata insieme a piloti, influencer, brand e tante eccellenze del mondo del motociclismo ammirando moto uniche. Un’opportunità per vivere da vicino la passione per le due ruote.

Un evento unico che vivrà anche sul web grazie al sito Moto.it.