Sacconi e compagni devono fare punti per conquistare la salvezza diretta: avvantaggiati verso lo stesso obiettivo gli avversari. Terranuova, con l’Orvietana "senza fare sconti»

Biancorossi contro biancorossi. È il giorno di Orvietana-Terranuova Traiana, gara esterna molto impegnativa per i ragazzi di Becattini contro una compagine che desidera ottenere la salvezza diretta già con qualche giornata di anticipo. A favore dei terranuovesi può giocare il fatto che gli umbri riescono a concretizzare più in trasferta che in casa: tra le mura del Muzi i ragazzi di Rizzolo non vincono dalla prima di ritorno, 2-1 con il Grosseto. Però hanno il morale alle stelle dopo la vittoria al fotofinish con la Sangio di domenica scorsa. "Dobbiamo essere bravi a concretizzare al massimo e a concedere pochissimo, meglio di quanto fatto domenica, perché adesso i punti che restano in palio valgono doppio" ha sottolineato Andrea Meniconi, allenatore in seconda dei valdarnesi, che ha invitato a non abbassare la guardia e a mantenere il giusto approccio alla partita che si è visto nelle ultime competizioni. "Una vittoria potrebbe garantirci la tranquillità della salvezza diretta, e perché no, aprirci a nuovi obiettivi" ha dichiarato Antonio Rizzolo alla vigilia, puntando lo sguardo ai play-off. L’intenzione del tecnico è di chiudere la partita prima possibile perché consapevole della volontà del Terranuova di fare subito risultato. Sacconi e soci dovranno stare attenti alle squalifiche in vista del prossimo turno con il Livorno, dato che sono sei i diffidati: Cappelli, Degl’Innocenti, Massai, Mannella, Marini e il capitano. All’andata, giocata lo scorso 17 novembre e disputata al Brilli Peri di Montevarchi, finì 2-2. Nella stagione 2022-2023, invece, due vittorie per l’Orvietana: 2-0 in casa e 1-0 nell’incontro di ritorno al Matteini.

Così in campo (ore 15)

ORVIETANA (3-5-2): Formiconi; Ricci, Berardi, Mauro; Paletta, Sforza, Fabri, Simic, Petritaj, Panattoni, Caon. All. Rizzolo

TRAIANA (4-2-3-1): Timperanza; Senzamici, Saitta, Bega, Tassi; Privitera, Degl’Innocenti; Marini, Mannella, Massai; Iaiunese. All.: Becattini

Arbitro: Bonasera di Enna (Aureli-Celestino)