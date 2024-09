Samele, bronzo nella sciabola: "Bellissimo rendere omaggio anche a chi ha sfiorato il podio». Velasco e Paltrinieri danno spettacolo in Regione. Premiati tutti i campioni dei Giochi di Parigi

Una giornata di festa, per rendere omaggio e premiare tutti gli atleti olimpici e paralimpici dell’Emilia-Romagna, "sia coloro che hanno vinto una medaglia, sia i quarti posti, in linea con quanto deciso al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella", ricorda in apertura Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della regione. Gregorio Paltrinieri, Julio Velasco, Giulia Ghiretti, Elisa Iorio, sono solo alcuni dei dieci sportivi che hanno partecipato alla premiazione, capaci di conquistare 11 medaglie .

Presenti anche le istituzioni: "È un momento molto delicato per la nostra regione, ma non potevamo privarci di questa festa: la forza che hanno avuto gli atleti è quella che vorrei trasmettere alla nostra regione, che è nuovamente in difficoltà, ma saprà ripartire", dichiara Irene Priolo, presidente ad interim della Regione, che poi ringrazia gli atleti. "Siete stati la felicità per le persone, che rimanevano incollati allo schermo a guardarvi".

La stessa gioia è quella che si vede sui volti degli sportivi, che rievocano i momenti più belli delle loro gare: "Le mie atlete hanno portato a termine un’impresa incredibile, sempre di più ormai le ragazze guardano la pallavolo femminile, e non solo la maschile" commenta Julio Velasco, che ha portato le azzurre a vincere per la prima volta un oro olimpico.

Non perde occasione per sottolineare il suo attaccamento all’Emilia-Romagna, vivendo ormai da tempo a Monte San Pietro: "Qua ho trovato il mio posto, e non mi muovo più. Penso sia il perfetto equilibrio tra nord e sud Italia, e poi sono in fissa con i tortellini e l’aceto balsamico".

Ad apprezzare il lavoro del tecnico è anche il campione Gregorio Paltrinieri, che confessa davanti a lui: "Guardavo i suoi video prima delle finali olimpiche per motivarmi, per me è un’ispirazione".

Velasco risponde subito scherzando: "Non lo sapevo, è una responsabilità troppo grande!"

Premiato anche il bronzo Luigi Samele, atleta della Virtus scherma Bologna, che sottolinea l’importanza del gesto di omaggiare anche i quarti posti.

"Prima di arrivare alle medaglie ho incassato tante sconfitte, sono tutte esperienze".

Poco dopo viene premiato Giovanni Sanguinetti, con il compagno di squadra Alessandro Bovolenta, quarto nella pallavolo maschile: "Essere tra i primi quattro al mondo, con l’età media più giovane, è uno spunto per lavorare al meglio nei prossimi anni".

Sono poi stati celebrati gli atleti paralimpici, tra cui l’oro del nuoto Giulia Ghiretti e il bronzo del tennistavolo Carlotta Ragazzini, ed è intervenuto il vicepresidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico, Davide Scazzieri: "Finalmente abbiamo raggiunto la diretta Rai, per il mondo paralimpico non è scontato. Siamo arrivati vicino al resto del mondo, ed è importantissimo che si continui su questa strada di inclusione".