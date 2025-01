San Mamolo d’oro con Canella,. Frati, Aiello, Pastore, Berardi,. Vagnetti, Celestra e Rocchetti

Otto medaglie d’oro, quattro d’argento e sei di bronzo. E’ è il bottino del Team Ima San Mamolo judo del maestro Paolo Checchi al trofeo interregionale Città di Crevalcore. Medaglie d’oro per Adele Canella, Giovanna Aiello, Chiara Frati, Edoardo Celestra, Emma Rocchetti, Sofia Pastore, Kevin Berardi e Francesca Vagnetti. Argento per Lorenzo Di Ciaccio, Arianna Sapuppo, Riccardo De Maio e Francesco Vasina. Bronzo per Letizia Marini, Giuseppe Rodella, Angelo Zani, Viola Tamburi Franzoni, Leonardo Cornia e Samantha Kouadio.