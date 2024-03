San Mamolo gran traguardo: . Bellucci splende con il bronzo. Ora la testa alla rassegna di A1

Campionati italiani di judo A2 classe juniores a Leini (Torino). E il Team Ima San Mamolo del maestro Paolo Checchi (con lui anche Maurizio Farini) raccoglie una medaglia di bronzo grazie a Gianluca Bellucci. Medaglia pesante, considerando che si trattava della prima esperienza per Bellucci in un campionato italiano. Un bronzo che lo lancia per la finale di A1 in programma il mese prossimo a Napoli.

All’undicesimo posto, infine, Leonardo Cornia, mentre Giacomo Merli si sistema in trentatreesima posizione.