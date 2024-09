San Marino, è lo snodo cruciale. La serie con Parma arriva sul Titano

È lo snodo cruciale di questa finale scudetto, il momento in cui ogni errore può costare carissimo. San Marino è sotto 0-2 con Parma, ma oggi torna nello stadio amico di Serravalle per giocarsi un pezzo di Italian Baseball Series in casa. Gara3 è in programma questa sera alle 20.30, stesso orario della quarta partita di domani. Se dovesse essere necessaria gara5, si giocherebbe sempre sul Titano, ma sabato. Per l’eventuale sesta e per la settima si ritornerebbe a Parma il 4 e il 5 settembre. Stasera il monte di casa sarà proprietà di Jesus Lage (2-0, 3.12), mentre il Parmaclima affiderà inizialmente la pallina all’asso Erly Casanova (7-4, 2.05). Stasera il primo lancio sarà effettuato da Rossano Fabbri, Segretario di stato allo sport della Repubblica di San Marino. Doriano Bindi non ha dubbi su cosa conterà di più. "Il lato mentale – ammette il manager biancazzurro –. Non è la prima volta in assoluto che ci ritroviamo in questa situazione e non bisogna disperarsi, non serve. Pensiamo al futuro e non al passato. Il baseball è uno sport strano, da vivere inning dopo inning, giorno dopo giorno. Ora pensiamo a vincere gara3 per mettere un po’ più pressione su di loro. In campo conterà tutto, non c’è un settore particolare su cui puntare. Bisogna fare bene complessivamente, senza concentrarsi su qualcosa di specifico, magari tralasciando altro. Dobbiamo giocare come sappiamo. Mi fido di questi giocatori. Pochi discorsi e parola al campo".

Con la speranza di avere Angulo, alle prese con un problema intercostale che non gli ha permesso di finire la gara di domenica. Per lui verifiche fino all’ultimo momento, altrimenti Ferrini in seconda a Di Fabio in terza. Angulo è il miglior battitore stagionale di San Marino (media di 346), nonché quello più caldo in questa ultima fase assieme a Diaz (entrambi a 429). La chiave, per i Titani, è ritrovare lo stesso attacco di gara2 anche contro Casanova e limare gli errori sparsi qua e là. "Ma gli errori esistono e ora bisogna reagire – continua Bindi -. Rimpianti? Soprattutto per la seconda partita. Nella prima abbiamo fatto poco, mancavamo di ritmo. Nella seconda abbiamo battuto tanto ma non siamo comunque riusciti a portarla a casa. Ora pensiamo al presente, vogliamo vincere questa gara3". Occhi, in casa Parmaclima, all’incredibile vena di Gabriele Angioi, leadoff da 750 di media arrivi in base nei primi due match, e alla top star Alex Liddi, 3/6 con tre punti battuti a casa.