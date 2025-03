San Marino parla americano con Proctor

È americano il nuovo catcher del San Marino Baseball. Si tratta di Christopher Proctor, 28enne del North Carolina che, dopo il percorso collegiale a Duke, ha girato nelle minors americane e poi in Australia. Per lui anche una parentesi nell’eccellente livello del Triplo A nel 2021, quando ha vestito la casacca dei Toledo Mud Hens. A seguire, Atlantic League e Australia a Melbourne. "Non vedo l’ora di giocare – dice Proctor –. Ho sentito ottime cose sul massimo campionato italiano e sarà molto interessante farne parte. Non vedo l’ora anche di conoscere San Marino e di far parte della comunità, capirne gli usi e viverla da dentro".

Gli obiettivi stagionali restano quelli di vertice degli scorsi anni, anche lo stesso Proctor ne è a conoscenza. "Sono emozionato e mi sento grato di poter giocare qui. Gli obiettivi? Giocare più duramente possibile e aiutare la squadra a ottenere le vittorie. So che arrivo in una formazione di ottimo livello che è sempre rimasta in alto in questi anni e voglio che sia così anche questa volta. Puntiamo al massimo".

Intanto la società ha fissato una giornata di test con Godo. Due amichevoli a Serravalle a partire dalle 14 di sabato 5 aprile.