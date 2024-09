San Marino si illude, poi cade. Parma rimonta e vince gara2

PARMACLIMA

9

SAN MARINO BASEBALL

7

PARMACLIMA: Angioi 2b (1/2), Desimoni es (1/3), N. Gonzalez ed (0/3), Liddi 3b (1/3), L. Gonzalez ss (3/4), Mineo r (0/3), Encarnacion dh (1/1), Ascanio 1b (1/3), Battioni ec (0/3).

SAN MARINO: Tromp es (2/2), Di Fabio 3b (0/2), Angulo (Ferrini) 2b (2/4), Alvarez r (0/4), Batista dh (2/3), Pieternella ed (0/4), Celli ec (2/4), Diaz 1b (2/4), Lopez ss (1/4).

Successione - San Marino: 211 120 0 = 7 bv 11 e 0. Parmaclima: 400 005 X = 9 bv 8 e 2.

Lanciatori: Vassalotti (i) rl 4.2, bvc 5, bb 2, so 1, pgl 4; Di Raffaele (L) rl 1, bvc 2, bb 2, so 1, pgl 5; Severino (f) rl 0.1, bvc 1, bb 0, so 0, pgl 0; Bocchi (i) rl 3, bvc 6, bb 0, so 2, pgl 4; Scotti (r) rl 2, bvc 4, bb 2, so 2, pgl 2; Santana (W) rl 2, bvc 1, bb 1, so 3, pgl 0.

Note: fuoricampo di Angulo (2p. al 1°) e Diaz (1p. al 2°); triplo di Diaz; doppi di L. Gonzalez ed Encarnacion.

La botta è di quelle dure da digerire, perché la vittoria in gara2 e il conseguente pari nella serie sembrava ormai ampiamente alla portata. Invece Parma ribalta il risultato e, con un 6° inning da cinque punti, passa dal -3 al +2, volando in questa Italian Baseball Series. Nella seconda partita del ‘Nino Cavalli’ i protagonisti sono i lanciatori di scuola italiana, con i prescelti Vassalotti e Bocchi che però iniziano zoppicando. L’attacco sammarinese mette insieme in dieci minuti il totale delle valide della serata precedente, due. La seconda è un fuoricampo di Angulo, coi Titani, dunque, a volare in doppio vantaggio sullo 0-2. La strada però è accidentata e il Parmaclima segna immediatamente bel quattro punti al 1°. 4-2, esattamente come 24 ore prima, ma questa volta in un inning. La sensazione è che gli attacchi non abbiano intenzione di fermarsi e in effetti è così. Il fuoricampo di Diaz accorcia le distanze al 2° (4-3), mentre al 3° ecco il pari di San Marino con singolo di Tromp, bunt di Di Fabio e singolo di Angulo. Tra 4° e 5° inning ecco il tentativo di fuga.

Nella prima occasione con Diaz, che è in seconda su errore, ruba la terza e va a punto sulla valida in mezzo di Lopez (4-5). Nella seconda con le valide di Batista e Celli, ma soprattutto col gran triplo a destra di Diaz, che firma il 4-7. Sembra piuttosto ben indirizzata invece al 6° Luca Di Raffaele, salito per l’ultimo out del 5°, non riesce a contenere le mazze locali. Angioi batte a casa il 5-7, Desimoni centra la volata del 6-7. Poi di nuovo basi piene e ulteriore cambio sul monte. Entra Severino e in un giro di mazza il Parmaclima passa dallo svantaggio al +2 grazie al doppio al centro di Luis Gonzalez, su cui Celli non arriva per pochi centimetri. Il 9-7 chiude i conti, pure se San Marino ci prova anche al 7° con uomini agli angoli e un out. Santana però non concede nulla e Parma sale 2-0 nella serie scudetto. Giovedì si torna in campo a San Marino per gara3.