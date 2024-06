San Marino si riscatta. L’attacco va, Grosseto ko

SAN MARINO BASEBALL

11

BIG MAT BSC GROSSETO

7

SAN MARINO: Tromp ed (2/4), Ferrini 1b (2/2), Angulo 2b (1/3), Alvarez r (2/4), Diaz dh (1/3), Celli ec (2/4), Pieternella es (1/3), Lopez ss (1/4), Di Fabio 3b (2/4).

BSC: Sellaroli 2b (1/3), Maggi dh (1/3), Leonora ec (2/3), Aloma (Funzione) 3b (1/2), Mercuri ss (1/4), Giordani (Tiberi 1/1) ed (1/3), Cinelli r (2/4), Cappuccini es (1/4), Oldano 1b (0/3).

Successione - Bsc: 003 103 0 = 7 bv 11 e 2. San Marino: 022 331 X = 11 bv 14 e 0.

Lanciatori: Pecci (i) rl 2, bvc 5, bb 2, so 0, pgl 4; Artitzu (L) rl 2.1, bvc 7, bb 1, so 2, pgl 6; Luciani (f) rl 1.2, bvc 2, bb 0, so 1, pgl 1; Lu. Di Raffaele (i) rl 3.2, bvc 8, bb 3, so 1, pgl 4; Pascoli (W) rl 3.1, bvc 3, bb 2, so 1, pgl 3.

Note: fuoricampo di Angulo (3p. al 4°) e Alvarez (1p. al 6°); doppi di Leonora, Aloma, Mercuri, Diaz, Celli e Pieternella.

Sconfitta in gara1 (1-5) e vittoria in gara2 (11-7) per un San Marino Baseball che zoppica ma impatta con il Bsc Grosseto dopo le prime due partite della serie. Gara2. Nel match di ieri pomeriggio, finito 11-7, i Titani ritrovano un attacco da 14 valide dopo le 3 della serata precedente. Partita di enorme difficoltà per tutti i lanciatori impiegati, con San Marino che ha come vincente Pascoli e che si affida ai suoi bomber, con due fuoricampo a segnare la gara. Quello decisivo da tre punti di Angulo, che firma il 7-4 al 4° dopo il momentaneo pari ospite, e quello della ciliegina di Alvarez, il solo-homer dell’11-7 al 6°.

Così in gara1. La prima partita del weekend è equilibrata per tre inning, con San Marino a passare avanti proprio al 3° grazie alla prima valida del match, toccata da Ferrini. Poi però Pedrol va in crisi, Palumbo rimane su alti livelli e la gara si spacca in due. Il Bsc segna due punti al 4°, due al 5° e uno al 6°. Grosseto va sul 5-1 e controlla grazie al lavoro di Palumbo, lanciatore vincente, e del rilievo Barreto. 10 valide a 3 per i maremmani.