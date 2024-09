San Marino volta pagina. Bindi: "Punteremo in alto"

Il ko nella finale scudetto, amaro, lascia spazio in casa San Marino Baseball alla consapevolezza di volerci riprovare. Di voler cucirsi nuovamente il tricolore sul petto. "Punteremo sempre in alto, questo è certo – dice il manager Doriano Bindi –. Questo però, evidentemente, era l’anno del Parma, basti vedere a quel che è accaduto nella semifinale con Macerata".

Una gara7 quasi persa e poi vinta, con in mezzo un colossale errore dello staff marchigiano (numeri di Afi in campo), che avrebbe portato alla vittoria a tavolino dei ducali in caso di ko sul campo. Poi, nell’ultimo atto, il 4-1 su Celli e compagni. "Abbiamo perso tre partite di due punti e ne abbiamo vinta una di due. È stato tutto molto equilibrato, anche se poi loro hanno effettivamente meritato. Abbiamo battuto poco e stare dieci giorni fermi dopo la semifinale non ci ha aiutato. Stavamo battendo tanto e ci siamo fermati dopo quella pausa".

E chissà, nel prossimo autunno, cosa succederà al massimo campionato, con le elezioni federali alle porte e con la curiosità di vedere se la formula del 2025 ricalcherà quella di questa stagione. "La formula di quest’anno è stata migliore rispetto a quella passata. Dobbiamo cercare di alzare il livello della competizione, deve essere questa la linea guida per tutto quello che succederà in futuro. I sette inning? Capisco le ragioni che stanno alla base della scelta, ma preferisco i nove". A gara5, sabato scorso, era presente anche il manager dell’Italia, Mike Piazza. "Qualche saluto, due battute – rivela Bindi –, ma non abbiamo parlato approfonditamente". Sarà un autunno caldo, quello del baseball italiano.