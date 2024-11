San Rossore. Un pomeriggio di emozioni con i purosangue

Un pomeriggio molto particolare ieri a San Rossore con corse bellissime - di purosangue in primis - ma anche un confronto internazionale con la prova Fegentri valida per il campionato del mondo dei gentlemen rider, senza dimenticare le corse dei pony. Sul parterre il pubblico ha anche potuto apprezzare lo spettacolo di grande fantasia offerto dal Gran Teatro dei Magiafichi. Al centro del convegno le due condizionate di livello, i premi “Ranieri Galletti”, metri 2000, per femmine di 3 anni, e il premio “Dario Simoni”, tris-quarté-quinté con 14 cavalli impegnati sui 1500 metri. Nel premio “Galletti”, il favorito The Dams è stata soltanto terza preceduto da Gris Celèbre e dall’outsider Pratigya (G. Marcelli) che ha vinto in bello stile. L’altra condizionata, il premio “Simoni” era collocato in chiusura di convegno, una corsa rompicapo che ha visto il successo del romano Man in Promise (S. Diana) sul dormelliano Brueghel e Mordimi. Il pomeriggio era iniziato con il premio “Banditine”, metri 1200, nel quale King of the Lions (D. Di Tocco) ha bissato un recente successo; dopo il successo di Lockwood (G. Ercegovic) nel premio “Coton Grosso, metri 1200, la terza corsa, premio “Ranieri Galletti” della quale già si è detto, puledri maiden nel premio “Palazzetto”, metri 1500, con dieci buoni soggetti al via. Ha vinto con spunto imperioso Impressive (A. Mezzatesta) battendo l’atteso Became Good e Lucky Love. Prossima corsa del vincitore, il Criterium di Pisa. Gentlemen rider impegnati nella corsa internazionale, prova valida per il campionato del mondo della categoria, nella quale quattro i cavalieri italiani affrontavano avversari di Francia, Inghilterra, Spagna, Repubblica Ceca. Ha vinto l’italiano Danilo Poggi in sella a Have a Cigar battendo lo spagnolo in sella a Treasured Soul. Erano in 13 a contendersi l’handicap per 3 anni, premio “Incavezzature” sul doppio chilometro. Ha vinto il top weight The Last River (M. Arras) prima che si disputasse in chiusura l’affollata cosa tris-quarté-quinté, un’autentica carambola che vedeva a confronto soggetti di ottima categoria, alcuni già protagonisti di Handicap Principali e addirittura di Listed. Ha vinto a sorpresa il romano Man in Promise battendo Breughel e Mordimi.

Si torna a correre giovedì allorché il calendario tornerà alla consueta cadenza di alternanza con i convegni domenicali.