Santese neo campione regionale nel peso. Partono forte i giovani di Atletica Estense

Poco meno di tre mesi lontano dalle competizioni per Atletica Estense, tre mesi di allenamenti intensi per ripartire con ottime performance ben distribuite tra settore giovanile e assoluto, tra corsa campestre e pista indoor. Ottimo esordio per il pesista Lorenzo Santese, che non soffre il passaggio alla categoria allievi con relativo attrezzo appesantito di un chilo e fa suo il titolo regionale indoor di categoria lanciando il peso da 5 kg. A 16,10 metri, poco meno del record regionale e tra le migliori performance allievi nazionali. Una chance per migliorarsi e confrontarsi sarà sabato 8 febbraio ad Ancona ai Campionati Italiani Allievi Indoor, Lorenzo Santese non sarà l’unico rappresentante di Atletica Estense ai tricolori allievi; al via delle batterie dei 60 metri ci sarà Giulia Marchetti, autrice di un notevole progresso che l’ha portata da 8”09 del 2024 al 7”95 di metà gennaio nel meeting regionale di Padova.

Nella stessa sede veneta torna su buoni livelli il mezzofondista Francesco Bigoni, che sfiora il suo personale nei 1.500 metri correndo in 4’04” e gli 800 metri in 2’00”30 e si affaccia positivamente al primo anno tra le allieve Valentina Deserti, che all’esordio nei 1.500 metri corre in 5’01”28 dopo l’ottimo quarto posto ottenuto la settimana precedente. In grande fermento è il folto settore giovanile della formazione ferrarese, non certo all’esordio assoluto in atletica è Sara Bersanetti, un passato con ottime performance nello sprint ma che ha trovato nuove e positive motivazioni nel settore dei lanci, così da presentarsi all’esordio nel lancio del martello con quasi 24 metri al miglior lancio.