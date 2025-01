Sarzana a Lodi senza paura: "Puntiamo alla vittoria"

Il pareggio sul campo del Cgc Viareggio ha ridato entusiasmo in casa Hockey Sarzana, atteso stasera da un’altra trasferta molto difficile sul campo del Lodi, terzo in classifica. I lombardi arrivano dall’appuntamento infrasettimanale in Coppa Italia, vinco 5-3 contro Valdagno.

"Per salvarci senza passare dai play-out ci serve fare un’impresa – sottolinea il presidente rossoneo Maurizio Corona – Bisogna quindi passare dalle difficoltà, con il lavoro però si può fare tanto e a Viareggio abbiamo dato una bella risposta. Io credo nella squadra, nei miei giocatori e nel lavoro del mister e sono certo che usciremo presto da questo incubo".

"Quella di Lodi è una pista difficile – dice mister Sergio Festa – conosciamo il loro valore: dovremo essere bravi a fare una partita intelligente. Andiamo lì con la mentalità di provare a vincere perchè in questo campionato può succedere di tutto: nello sport non c’è mai un risultato già acquisito. Abbiamo le qualità per vincere, dobbiamo prepararci bene e soprattutto dare tutto e di più in quei 50 minuti".

Nelle file del Lodi da registrare l’assenza importante di Francesco Compagno, dopo l’infortunio alla mano rimediato nella sfida contro l’Azzurra Novara. Fra i giocatori di spicco del team di Bresciani capitan Valentin Grimalt, Alessandro Faccin (reduce dei mondiali di Novara con la nazionale azzurra e secondo miglior marcatore della rosa giallorossa con 13 gol in campionato), l’ex rossonero Pablo Najera, il portoghese classe ‘98 Filipe Fernandes, anche lui con 13 realizzazioni in campionato, l’emiliano classe ‘99 Davide Nadini.

Nella gara di andata il Lodi espugnò il PalaTori 1-2. Si gioca stasera alle 21 al Palasport ’Castellotti’ di Lodi, arbitri Silecchia Giangregorio di Giovinazzo.