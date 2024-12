Sarzana, assalto al Novara: "Vincere è fondamentale"

Sulle ali dell’entusiasmo per la bella vittoria in Svizzera in Wse Europe Cup, il Sarzana si rituffa in campionato. I rossoneri sono attesi oggi dal recupero della 9ª giornata (posticipata proprio per gli impegni di Coppa) che li vedrà opposti al PalaTori alla neopromossa Azzurra Novara (inizio ore 18 arbitri: Carmazzi e Molli di Viareggio, ausiliario Righetti di Sarzana). Quella piemontese è una squadra tutt’altro che semplice da affrontare, è l’11ª come il Sarzana, con 5 punti, frutto della vittoria sul Montebello e due pareggi, contro Giovinazzo e Cgc Viareggio nell’ultima giornata. "Torniamo a giocare al Vecchio Mercato, che per noi deve essere una risorsa – dice il presidente rossoneri Maurizio Corona – ecco perché dovremmo essere tutt’uno squadra società e pubblico, vincere darebbe un’altra piega al nostro campionato". Mister Sergio Festa dovrà di cercare di dosare le energie dei suoi ragazzi, visto il gran numero di appuntamenti previsti in questo periodo. "Abbiamo preparato una settimana di Coppa – dice Festa – con vista sul campionato, perchè comunque, avendo un tour de force dobbiamo per forza preparare la settimana fisicamente. Nel giro di 15 giorni possiamo dare la svolta al campionato e alla Coppa, quello che chiederò ai ragazzi sarà la massima concentrazione e il massimo impegno, perchè ci aspettano due settimane di fuoco. Dobbiamo stare sul pezzo, essere concentrati"

La Azzurra Novara è allenata dallo spagnolo Sergi Punset; in porta c’è l’italo-argentino Franco Granados, classe 2000, in arrivo da due stagioni nel campionato spagnolo con l’HC Alpicat. Il capitano è Matteo Brusa, classe ‘88, da tenere d’occhio in particolare l’argentino Federico Ortiz, che nella passata stagione, tra campionato e Coppa, ha messo a segno 64 reti in 24 partite. Nelle file piemontesi anche gli ex Sarzana Elia Petrocchi (classe 2002 cresciuto nelle giovanili rossonere) e Matteo Cardella, a Sarzana dal 2020 al 2022.