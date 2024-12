Sarzana brilla in Europa. Borsi decisivo a Uttigen

RSC UTTIGEN

3

SARZANA

4

RSC UTTIGEN: Zaugg, Garcia De Lo Santos, Walther, Scheer, Rubi, Matti, Waridel, Scheidegger. All. Sascha Timo Frey

HOCKEY SARZANA: Corona, Illuzzi, Borsi, Rubio, Mattugini, Ortiz, Tognacca, Angeletti, De Rinaldis, Venè. All. Sergio Festa.

Arbitri: Melo e Rizzotti (Francia)

Marcatori: primo tempo 5’55” Schaffer, 15’22” Mattugini, 19’42” Tognacca. Secondo tempo: ’1’ 40” Garcia De Lo Santos, 4’32” Scheer, 7’ 24” De Rinaldis, 14’23” Borsi.

Note: espulsioni secondo tempo 4’32” Mattugini, 6’48” Walther, 7’38” Illuzzi.

UTTIGEN (Svizzera) – L’Hockey Sarzana si fa trovare pronto al debutto in Ws Europe Cup: i rossoneri vincono 4-3 a Uttigen (Svizzera) soffrendo ben due rimonte e segnando il gol partita con Borsi. Un bel passo avanti in vista del match di ritorno il 14 dicembre a Sarzana.

Match dal risultato sempre in biblico e con continui capovolgimenti di fronte. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 5’55“ con Schaffer su azione di contropiede. Al 15’22“ Mattugini firma il pari e poi quattro minuti dopo Tognacca trova il 2-1 per i rossoneri, con due azioni ben orchestrate che portano Iluzzi e compagni a chiudere il primo tempo in vantaggio. A inizio ripresa la svolta che non ti aspetti: prima lo spagnolo De Los Santos pareggia, poi tre minuti dopo Scheer porta avanti gli elvetici su tiro diretto. Sarzana non ci sta e si riporta subito in avanti: Ortiz si fa parare il tiro diretto e in power play De Rinaldis firma il 3-3 con un pregevole “alza e schiaccia“. Sul 3-3 arriva l’espulsione di Illuzzi ma Corona si oppone al tiro diretto di De Los Santos. Il finale è tutto di marca rossonera suggellato dal gol del 4-3 firmato da Borsi, poi il portiere di casa Zaugg evita un passivo più pesante per i suoi. Sarzana porta a casa il risultato e fa un passo avanti verso i quarti di finale di Ws Europe Cup.