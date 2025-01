Sarzana cerca da svolta. Ma a Viareggio sarà dura

Trasferta difficile per l’Hockey Sarzana di scena questa sera sul campo del Cgc Viareggio. Dopo il pesante ko in casa contro Monza, i rossoneri vogliono riscattarsi nella trasferta in Versilia. Il Cgc si trova in decima posizione in classifica, con cinque punti in più del Sarzana e arriva all’incontro dopo una dura battaglia a Lodi, in cui i bianconeri hanno perso per un solo gol di scarto (5-4). "Dobbiamo risorgere da questa prima parte di stagione negativa. E lo dobbiamo fare da subito, dalla partita di Viareggio, da dove deve partire la rinascita per concludere la stagione in crescendo" dice il presidente rossonero Maurizio Corona. "D’ora in poi in tutte partite saremo sotto pressione, saranno match da giocare con un determinato aspetto mentale, pensando che sia una finale – dice coach Sergio Festa – purtroppo adesso ogni sfida è vitale, se siamo arrivati a questo punto è anche giusto che ci prendiamo le nostre responsabilità e ci carichiamo di queste responsabilità. Affronteremo tutte le partite come fossero finali e questo dev’essere l’unico pensiero che deve passare nella nostra testa: allenarsi al massimo, andare in pista e provare a giocare partita per partita, cercando di allontanare tutti i pensieri negativi, cercare di trovare fiducia in noi stessi e ripartire di qua. Sarà una partita tosta: il Viareggio è una squadra con molti valori, dobbiamo stare attenti".

Il Cgc Viareggio (allenato da mister Cupisti) ha in rosa il portiere Gomez, argentino classe ‘93, Samuele Muglia classe ‘92, che nella passata stagione, tra campionato e Coppa Italia ha segnato 84 gol in 30 partite, quest’anno a quota 12 è il miglior marcatore della squadra insieme a Federico Leandro Mura, argentino classe ‘99, ex Giovinazzo insieme a Rubio e Mattugini e fu il miglior realizzatore della squadra, segnando 35 reti. Il via alle 21 al ’PalaBarsacchi’ di Viareggio, arbitri Ferraro di Bassano del Grappa e Marcolin di Lusiana (Vicenza).