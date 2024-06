Sarzana corre per il podio. I rossoneri ai nazionali

Inizia oggi l’avventura dell’Hockey Sarzana alle finali nazionali della categoria under 23 in programma a Breganze fino a domenica. La formazione rossonera diretta da Sergio Festa nuovo tecnico della squadra maggiore di serie A1 si presenta in Veneto con una formazione penalizzata dalle assenze di Joaquin Olmos tornato in Argentina per motivi familiari e dell’infortunato Claudio Bracali. La compagine del Sarzana si presenterà con il team di Serie A2 oltre a Mattia Taiti in prestito dall’ Hockey Forte dei Marmi campione d’Italia ed è inserita nel girone B assieme a Hockey Bassano, Amatori Modena, Seregno Hockey e Rotellistica Camaiore. In rosa: Mattia Taiti, Alex Pettenuzzo, Mirko Tognacca, Lorenzo Angeletti, Alessio Lavagetti, Jacopo Baldocchi, Carlo Vanello, Ottavio Ponti, Thomas Pistelli, Giampiero Andreani. "Dopo una stagione di serie A2 negativa - spiega il presidente Maurizio Corona - mi aspetto dai miei ragazzi la voglia di dimostrare di non essere

inferiori a nessuno nonostante le assenze. Le finali si devono giocare con lo spirito vincente. Vedo i ragazzi vogliosi di lasciare il segno, vogliamo fare bene anche se non partiamo tra le squadre favorite e lo sappiamo, però il fatto che possiamo giocare liberi di mente ci può aiutare, il nostro obiettivo è quello di puntare a vincere la Coppa Fisr. Questa è una squadra in cui quasi tutti gli elementi del quintetto hanno lavorato e giocato tutto l’anno con la serie A1 e A2".