Sarzana firma l’impresa. Pari in casa dei campioni

FORTE

3

SARZANA

3

FORTE DEI MARMI: Gnata, Torner, Ipinazar F., Borgo, Ambrosio, Chereches, Giovannelli, Cacciaguerra, Ambrosio G, Ciupi. All. De Gerone.

HOCKEY SARZANA: Corona, Borsi, Rubio, Illuzzi, Ortiz, De Rinaldis, Mattugini, Tognacca, Angeletti, Venè. All. Festa.

Arbitri: Galoppi di Follonica e Marcolin di Vicenza

Marcatori: Ortiz, Rubio, Borgo. Torner, Ipinazar, De Rinaldis

FORTE DEI MARMI – Trovarsi in vantaggio di due reti sul campo dei campioni d’Italia, farsi ribaltare e poi gettare il cuore oltre l’ostacolo per trovare il pareggio a un minuto dalla fine. Grandi emozioni per il Sarzana a Forte dei Marmi, alla fine arriva un 3-3 che vale un punto importante che rilancia la squadra di Sergio Festa.

Partita intensa, combattuta fino all’ultimo respiro con un Sarzana arcigno che ha dimostrato di non meritare la precaria classifica attuale. Sono i rossoneri a rompere l’inerzia: Ortiz sblocca il risultato, pochi minuti dopo il raddoppio di Rubio. Il Forte incassa e prova a reagire con tiri dalla distanza, ma Corona sventa tre occasioni di Ambrosio, Borgo e Torner. Così De Gerone sprona i suoi e la musica cambia: Borgo prima accorcia le distanze poi serve a Torner la pallina del 2-2. A completare la rimonta ci pensa poi l’ex di turno Ipinazar che firma il 3-2. Ma quando i rossoblù di casa pregustano la vittoria, il Sarzana reagisce con orgoglio e trova il pareggio a 1’20’’ dalla fine con la rete di De Rinaldis. Un 3-3 che premia la grinta del Sarzana. Sabato la sfida in Svizzera a Uttingen per l’andata degli ottavi di Ws Europe Cup.