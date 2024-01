Sarzana Gamma bilancio positivo

Un punto in più rispetto al girone di andata dello scorso anno ma la sensazione che l’Hockey Sarzana Gamma Innovation avrebbe comunque potuto migliorare ulteriormente il bottino senza qualche improvviso black out che ha trasformato in pareggio una vittoria che sembrava scritta e un paio di vantaggi vanificati nel finale di gara. Il girone di andata del campionto di serie A1 si è comunque chiuso con il buonissimo risultato di 25 punti frutto di 8 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte che hanno portato il quarto posto in classifica mentre un anno fa i rossoneri chiusero la prima fase del torneo in quinta posizione. Il tecnico rossonero Paolo De Rinaldis analizza il percorso della squadra non soltanto nel campionato ma anche nelle sfide europee. Fallito il prestigioso obiettivo di rientrare in Champions League nonostante il passaggio del primo turno preliminare i rossoneri sono stati quindi ammessi alla Wse Cup e proprio in questo mese disputeranno la partita di ritorno, cercando di ribaltare la sconfitta di misura dell’andata in Spagna.

"Nel corso del mercato estivo - spiega l’allenatore sarzanese- abbiamo avuto due innesti importanti, il giovane talento argentino Joaquin Olmos e l’esperto Domenico Illuzzi, e questo ha certamente contribuito al buon risultato. Si sarebbe potuto fare anche meglio ma su questo hanno inciso due situazioni".

Quali?

"Senza dubbio - prosegue il tecnico Paolo De Rinaldis - la mancanza del fattore sorpresa, che lo scorso hanno ci aiutò soprattutto nel girone di andata. Siamo sempre più conosciuti e per questo le nostre avversarie ci affrontano con la massima concentrazione. La seconda è la ricerca di un equilibrio in relazione ai due nuovi innesti di grande potenzialità. Ci sono stati poi i ripetuti impegni nelle coppe che hanno indubbiamente penalizzato il lavoro nel corso della settimana. Ma complessivamente posso ritenermi soddisfatto dell’andamento della squadra. Adesso ci attende un mese davvero molto impegnativo che ci vedrà presenti su tanti fronti. Oltre al ritorno in campionato infatti giocheremo anche quello di Wse Cup e la fase iniziale della final eight di Coppa Italia. Abbiamo ripreso da qualche giorno la preparazione e siamo tutti ben consapevoli dell’importanza di ripartire bene in campionato e anche della vicinanza della società quindi puntiamo a poter dare ancora molte gioie ai nostri meravigliosi sostenitori".

m.m.