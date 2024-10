Sarzana match da brividi. Sfida alla corazzata Lodi

Arriva stasera a Sarzana una delle favorite del campionato. Il Lodi avversario dei rossoneri (20,45 palasport ’Tori’, Arbitri: Rago e De Palma, ausiliario Righetti) per il terzo anno consecutivo ha sostanzialmente confermato il suo organico con l’unica eccezione del ritorno di Francesco Compagno, il 25 enne, ex Forte dei Marmi con il quale ha conquistato scudetto e Coppa Italia. L’anno scorso sono state 6 le sfide in stagione tra le due formazioni, culminate nel rovente quarto di finale dei play-off: vittoria di Lodi in casa per 4-3, poi il riscatto dei sarzanesi che dopo il pareggio per 2-2 ai regolamentari ottennero la vittoria ai rigori, quindi il 6-4 definitivo di Lodi al Pala Tori. Il pronostico vede favoriti gli ospiti, l’Hockey Sarzana arriva alla sfida dopo un punto incassato in due giornate, frutto del pareggio ottenuto a Monza (3-3) e l’amara sconfitta in casa contro il Cgc Viareggio (1-3). Rossoneri alla ricerca della prima vittoria stagione. "Col Cgc ci è mancato solo il gol – dice l’allenatore dei mister rossonerI Sergio Festa – noi non abbiamo messo qualche pallina in più in rete, per il resto, quanto programmato durante la settimana è riuscito perfettamente, sia nella fase offensiva che difensiva: l’amararezza è solo per i punti non raccolti, per il resto la prestazione c’è stata ed è stata ottima".

Riguardo al match odierno contro Lodi "mi aspetto una gara completamente diversa – prosegie Festa – perchè non dobbiamo essere noi a dover per forza fare la partita dall’inizio alla fine, ma dovremo tamponare e ripartire quando ci sarà possibilità ed affondare i colpi nei momenti giusti senza sbilanciarsi troppo. Ci vorrà una grande intensità, una grande fase difensiva e soprattutto un grande carattere e un grande orgoglio: i ragazzi hanno temperamento, sono abituati a queste partite, sono sicuro che lotteranno come dei leoni e faremo una grande partita"