Sarzana punta all’Europa. Il primo test è in Svizzera

Hockey Sarzana all’assalto dell’Europa. Galvanizzati dal pareggio sul campo della capolista Forte dei Marmi, i rossoneri affrontano questa oggi il match di andata degli di finale di WS Europe Cup in Svizzera contro l’Uttigen. La formazione di Sergio Festa, al gran completo, dovrà resistere agli attacchi degli elvetici che, sorretti dal pubblico, faranno di tutto per arrivare in vantaggio nella gara di ritorno del 14 dicembre. Gara comunque alla portata dei rossoneri che vogliono approdare ai quarti di finale andando a sfidare la vincente tra Caldes (Spaga e Riba D’Ave (Portogallo). abbraccio della squadra). Il match si giocherà oggi alle 18 al ’Grueneblatz Halle’ di Uttigen, arbitrano i francesi Nuno Melo e Stephane Rizzotti. Illuzzi e compagni sono intenzionati a mettere in cassaforte già stasera il pass per i quarti di finale, ma sanno bene di dover sudare sette camicie contro una formazione da non sottovalutare.

Fondato nel 1980, Uttigen è diventato uno dei più grandi club svizzeri di hockey, da sempre un ottimo serbatoio per le nazionali giovanili elvetiche. La squadra ha una bacheca importante di successi, oltre ai 5 titoli nazionali nella A1 Svizzera, conta 4 titoli nazionali nel campionato riserve e 2 vittorie nella Coppa Svizzera femminile, oltre 22 titoli in varie categorie giovanili. E’ il secondo confronto diretto fra le due squadre nelle coppe europee: nella stagione 2015-16, i rossoneri eliminarono gli svizzeri a Sarzana, all’andata terminò 5-3, al ritorno pareggio 3-3. Curiosità: uno dei protagonisti di quella gara nelle file dell’Uttigen è ora l’allenatore della squadra helvetica Frey Sasha.