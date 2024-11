Sarzana sbarca in Europa: "Puntiamo sui giovani"

Inizia stasera la nuova avventura europea dell’Hockey Sarzana chiamata a giocarsi l’accesso alla Ws Champions League nel mini-torneo in programma da oggi a domenica a Dinan-Quevert, nel nord della Francia. Rossoneri in campo stasera alle 20.30 proprio contro i padroni di casa, domattina alle 11 invece il secondo match che vedrà il team di Sergio Festa opposto ai portoghesi del Tomar, grandi favori del torneo di qualificazione. L’ultima sfida del triangolare sarà Quevert-Tomar domenica mattina alle 11. La prima classificata del girone si qualifica alla fase successiva di Champions League, le altre due continueranno l’avventura europea in WS Europe Cup. Per Sarzana ci sarà poi appena il tempo di smaltire le fatiche della trasferta in Bretagna: il 6 novembre in programma infatti la sfida di campionato contro Sandrigo. "Questa vetrina europea può essere l’occasione per dare spazio ai nostri giovani" spiega il presidente rossonero Maurizio Corona. "Utilizzermo la trasferta europea per provare le ultime cose che ci mancano in vista delle due partite che ci aspettano (Sandrigo e Valdagno) – sottolinea l’allenatore Festa – che sono un po’ il crocevia della stagione perchè abbiamo bisogno di recuperare terreno. Queste partite in Francia serviranno per affinare un po’ tutti i meccanismi offensivi e difensivi. Non abbiamo grandi obbiettivi, anche perchè dobbiamo decidere che percorso fare in Europa: se andare tra le grandi o decidere di prendere una strada più consona alle nostre possibilità e ai nostri obbiettivi e magari puntare a una Coppa Cers".

Il pensiero va anche all’importante sfida di campionato contro Sandrigo. "E’ una partita importante e fondamentale, va giocata con la massima concentrazione, col massimo impegno e sicuramente dobbiamo tirare fuori una prestazione quasi perfetta sotto tutti i punti di vista: tecnico-tattico, caratteriale e cercare di ripartire con la tranquillità dei punti in classifica". Il Quevert, fondato nel 1987, nel suo palmares può contare 11 campionati francesi e 4 Coppe di Francia, l’ultima vinta proprio nella passata stagione. L’allenatore è da 7 stagioni, Cirillo Garcìa: fra i punti di forza l’argentino Guido Pellizzari, giocatore di levatura internazionale con trascorsi in Spagna, Francia, Svizzera, Portogallo e Italia a Matera. Il Tomar, fondato nel 1915, ha vinto 3 volte il campionato portoghese e una Coppa portoghese: da tenere d’occhio il portoghese Filipe Almeida l’anno scorso a segno 20 volte in 46; l’allenatore è Nuno Lopes.