Sarzana, sfida da brividi. Arriva l’imbattuto Valdagno

Il ghiaccio è stato rotto con la prima vittoria stagione a Sandrigo, stasera l’Hockey Sarzana è chiamato a proseguire su questa strada nella sfida casalinga in programma alle 20.45 Palasport ’Giuliano Tori’ contro il Valdagno, una delle squadre più in forma di questo inizio stagione. La formazione veneta ha infatti ottenuto 10 punti nelle prime 4 giornate ed è terza in classifica. Servirà quindi l’apporto del pubblico per dare incitamento alla squadra in una sfida difficile. "Vogliamo prenderci i primi tre punti in casa e offrire una prestazione di carattere e sacrificio, come fatto a Sandrigo – dice il tecnico rossonero Sergio Festa – sappiamo che loro sono partiti fortissimi, hanno una squadra piena di giovani con entusiasmo. Dobbiamo preparare la partita al meglio ad affrontare una squadra che nelle prime 4 giornate ha fatto quasi 20 gol e non ha mai perso, con tre vittorie e un pareggio. Vogliamo dire la nostra e fare il nostro percorso, quindi sabato sarà un’altra battaglia da vincere". I rossoneri sulla loro strada trovano una delle squadre più in forma del campionato in questo inizio stagione, con una rosa che vede riconfermato in primis l’allenatore Luca Chiarello, che per il terzo anno consecutivo guida la formazione vicentina. Il via alle 20.45, arbitrano Fronte di Novara e Marinelli di Giovinazzo, ausiliario Righetti di Sarzana.