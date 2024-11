Sarzana sfida i campioni: "Non partiamo battuti"

La trasferta più difficile in un momento poco felice della stagione. L’Hockey Sarzana affronta stasera i campioni in carica del Forte dei Marmi, anche quest’anno in testa alla classifica con 18 punti (il via alle 20.45 al palasport di Forte dei Marmi, arbitri Galoppi di Follonica e Marcolin di Vicenza). I rossoblù di casa hanno finora incassato una sola sconfitta (contro il Follonica) e centrato sei vittorie, l’ultima fuoricasa nel derby con il Cgc Viareggio. Sarzana sta invece affrontando un difficile inizio stagione con solo 4 punti in 6 giornate. "Il Forte dei Marmi può essere quell’opportunità per ridarci un po’ di fiducia – dice il mister Sergio Festa – un ’interruttore’ che può far riaccendere questo Sarzana, che adesso sì, è in difficoltà, ma sono sicuro che quando uscirà da questo periodo di difficoltà, ne uscirà rafforzato e solo allora potremo dimostrare il frutto del lavoro che abbiamo fatto in questi mesi. Forte dei Marmi ha tanti giocatori bravi ed esperti, ha vinto tutto in Italia, ma noi dobbiamo sovvertire il pronostico e dobbiamo fare punti in quella pista assolutamente". Sarà di certo una sfida difficile per i rossoneri, che dovranno però fare di tutto per cambiare l’andazzo della stagione.

Il Forte dei Marmi campione in carica, con il nuovo allenatore Mirco De Gerone, si presenterà quindi alla sfida senza Patricio Ipiñazar, espulso contro il Cgc. Fra i giocatori di spicco dei rossoblù versiliesi il portiere Riccardo Gnata, classe ‘92, in squadra dal 2016 ed ex nazionale, con cui ha conquistato il terzo posto nei Mondiali nel 2024; nella scorsa stagione è premiato come miglior portiere italiano, dopo aver vinto campionato e Coppa Italia con i rossoblù. E ancora il pilastro offensivo Federico Ambrosio, classe ‘89 vincitore nella scorsa stagione della classifica marcatori, con 50 gol in 28 partite. Fra i nuovi arrivati spicca Andrea Borgo classe 2003, cresciuto nelle giovanili del Breganze, ex Montebello, con cui l’anno scorso segnò 17 reti, mentre quest’anno si trova già a quota 8.