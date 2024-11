Sarzana sogna l’impresa: "A Trissino senza paura"

Da una squadra imbattuta a un’altra: dopo il ko casalingo con il Valdagno l’Hockey Sarzana è atteso stasera nel turno infrasettimanale a Trissino, una delle formazioni più in forma e di spessore del campionato. I vicentini, ancora imbattuti, hanno 12 punti (ma una partita da recuperare), il miglior attacco con 32 gol messi a segno in 4 partite. Nell’ultimo turno i vicentini hanno vinto in maniera rocambolesca a Viareggio 6-5. Hockey Sarzana che invece arriva alla sesta giornata con 4 punti in classifica, dopo la pesante sconfitta subita in casa da Valdagno (1-6). I ragazzi di mister Festa dovranno cercare di riprendersi al meglio, per tentare di fare punti nella trasferta con una delle squadre più forti d’Italia. "Affrontiamo una squadra completa sotto tutti i punti di vista – dice mister Sergio Festa – sarà una partita molto difficile. Preparerò la partita per offrire la miglior prestazione della stagione e portare via dei punti da là. Anche se sembra impossibile da dire, penso che questa sia una delle partite più facili da affrontare, quindi questo è il messaggio che darò ai miei ragazzi, cercherò di fargli capire che comunque bisogna giocare con tanta intensità e fiducia, approfittare degli spazi e degli errori che ci daranno e soprattutto aiutarsi e soffrire e provare a portare a casa un risultato positivo".

Trissino ha riconfermato per il secondo anno consecutivo il mister angolano Tiago Sousa, dopo l’ottima annata passata, che in Coppa Italia li ha visti arrivare nelle final four e secondi in campionato, dopo aver concluso da imbattuti la regular season; nella rosa sono riconfermati. Il capitano è Joao Pinto, nato a Porto, naturalizzato angolano, cresciuto nelle giovanili del Porto, a Trissino dal 2020 e reduce dal mondiale di Novara con la nazionale dell’Angola. Nella passata stagione i risultati tra le squadre furono entrambi a favore dei vicentini, vittoriosi all’andata in casa 6-1 e 8-1 a Sarzana. Stasera il via alle alle 20:45 al ’PalaDante’ di Trissino, arbitri: Luca Molli di Viareggio e Simone Brambilla di Vimercate.