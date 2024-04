Sarzana, tutto in una notte. Sfida decisiva contro Lodi

E’ la serata più lunga: prendere tutto oppure lasciare. Non ci sono ulteriori appelli dopo la sfida di stasera e solo una tra Hockey Sarzana Gamma Innovation e Amatori Wasken Lodi supererà il più equilibrato quarto di finale andando ad affrontare la semifinale con il Forte dei Marmi. Stasera il ’Vecchio Mercato’ sarà una bolgia rossonera per spingere i ragazzi di Paolo De Rinaldis al colpo che manca per completare l’opera. Dopo la sconfitta di gara 1, la risposta di carattere e di sabato che ha aperto la strada della terza e decisiva partita, stasera una dovrà salutare. Due squadre molto simili che nella stagione regolare sono arrivate a stretto contatto, anche se i lodigiani hanno eliminato i sarzanesi dalla corsa in Coppa Italia nella gara secca. La fatica di due confronti tiratissimi si farà sentire ma l’adrenalina sarà alle stelle. I rossoneri poi non sono mai andati prima così vicini alla semifinale. "E’ semplicemente ’la partita’ – ha detto il presidente Maurizio Corona nel richiamo ai sostenitori – scritto a caratteri cubitali che giocheremo per l’orgoglio di una intera città oltre che per questa meravigliosa squadra". La gara sarà trasmessa alle 20.45 (con collegamento dalle 20) in diretta Youtube con commento di Francesco Ferrari e Lorenzo Venè. Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Luca Molli di Viareggio.