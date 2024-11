Sarzana, un ko a testa alta. La rimonta riesce a metà

DINAN QUEVERT

6

SARZANA

3

DINAN QUEVERT: Enzo, Ricaille, Garcia M., Landrin, Turluer, Cardoso, Pellizzari, Podevin, Alminana, Guillemin. All. Garcia C.

HOCKEY SARZANA: Corona, Illuzzi, Borsi, Rubio, Angeletti, Mattugini, Ortiz Ruiz, Tognacca, De Rinaldis, Venè. All. Festa

Arbitri: Villar e Perez (Spagna)

Marcatori: Landrin, Turluer, Cardoso (2), Pelizzari (2), Ortiz Ruiz (3).

QUEVERT (Francia) – L’orgoglio di non mollare mai anche quando il risultato sembra ormai definitivamente chiuso. Inizia con una sconfitta a testa alta l’avventura dell’Hockey Sarzana nelle coppe europee, nella prima partita del triangolare di qualificazione alla Ws Champions League, giocata in Bretagna (Francia) contro i padroni di casa del Quevert. Come annunciato alla vigilia, coach Festa ha utilizzato la sfida internazionale per ruotare un po’ tutta la rosa a disposizione, far fare esperienza a tutti e affinare i meccanismi da utilizzare in Ws Europa Cup, che è il vero obbiettivo dei rossoneri. Il match inizia con il predominio territoriale dei francesi che chiudono il primo tempo in vantaggio 5-0, anche se Sarzana non sfigura. Nella ripresa i transalpini trovano il gol del 6-0, quindi Sarzana trascinato da un Ortiz in grande serata (tripletta) si porta sul 6-3, per poi tentare la clamorosa rimonta. Stamani alle 11 la seconda sfida contro i portoghesi del Tomar: ormai sfumata la Ws Champions, i rossoneri proseguiranno comunque il loro cammino continentale in Ws Europe Cup.