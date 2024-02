Sarzana vuole rialzarsi. Parte l’assalto al Bassano

E’ l’occasione giusta da sfruttare per ’fare pace’ con il Vecchio Mercato. Dopo due sconfitte consecutive proprio in casa, tra campionato contro il Trissino e in Coppa Italia con l’Amatori Lodi, l’Hockey Sarzana Gamma Innovation stasera trova il Bassano sperando di tornare ad essere leader della propria pista. I due scivoloni però non hanno lasciato in segno e la temuta ripercussione psicologica è stata immediatamente smentita nella difficile trasferta Grosseto. Un successo netto, quello ottenuto dai ragazzi del tecnico Paolo De Rinaldis la settimana scorsa in Maremma, che ha mostrato i sarzanesi determinati e concentratissimi lanciando quindi un segnale davvero importante per tutto l’ambiente che sta vivendo insieme al gruppo una stagione emozionante per altro ancora ricca di impegni importanti, tra questi anche quello europeo.

Stasera dunque ci vorrà la massima concentrazione contro il Bassano per consolidare le speranze di chiudere la stagione regolare al terzo posto in classifica e poi giocarsela bene nelle gare dei play off scudetto. Il Bassano dopo il cambio tecnico e l’arrivo in panchina di Roberto Zonta aveva intrapreso la strada giusta poi sono arrivate le sconfitte contro Valdagno e Follonica in quest’ultimo caso nonostante la bella prova. L’aria di sfida da ex di turno potrebbe riproporre almeno per la panchina il rossonero Sergio Festa alle prese con un infortunio ma sulla strada giusta per rientrare in gioco. Si gioca al ’Vecchio Mercato’ con inizio alle 20.45 arbitrano Matteo Galoppi di Follonica e Franco Ferrari di Viareggio.