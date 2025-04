Sassuolo Primavera vince in rimonta contro Empoli consolidando la posizione playoff

Empoli1Sassuolo2

Empoli: Vertua; Bembnista (28’ s.t. Falcusan), Mannelli, Moray; Barsotti, Baralla (45’ s.t. Scienza), Matteazzi (33’ s.t. Baud Banaga), Olivieri (33’ s.t. Gravelo); El Biache; Campaniello (45’ s.t. Tordiglione), Popov. All. Sordi (Versari, Asmussen, Di Leva, Huqi, Antonini, Egan)

Sassuolo: Scacchetti; G. Benvenuti, Macchoni, Di Bitonto (27’ p.t. T.Benvenuti), Parlato; Seminari (45’ s.t. Mussini), Lopes, Frangella; Knezovic (30’ s.t. Vedovati); Minta (45’ s.t. Tomsa), Daldum (30’ s.t. Moriano). All. Bigica (Viganò, Sandro, Weiss, Negri, Petito, Cardascio)

Arbitro: Gandino di Alessandri (Galigani, Martone)

Reti: 17’ p.t. Matteazzi, 35’ p.t. Seminari, 45’ p.t. Parlato

Ricomincia a correre, la Primavera neroverde, e consolida la sua posizione in griglia playoff. Sbancano Empoli in rirmonta, i ragazzi di Emiliano Bigica, e si mettono in tasca tre punti pesantissimi in attesa del big match che tra una settimana, al Ricci, li oppongono alla capolista Roma per una gara che dirà tantissimo sulle fortune future deu Bigica-boys.

