Sba all’esame Palestrina. Ultimo test poi il campionato

Sono state presentate nella cornice del Blue Team ad Arezzo, tutte le formazioni della Scuola Basket Arezzo. Numeri da record per la società del presidente Castelli: 400 atleti e 25 squadre. Grande attesa per la prima squadra, viste le tante facce nuove tra giocatori e l’allenatore Fioravanti, ma tanti applausi sono stati riservati anche alle varie compagini del vivaio, come la Under 15 New Silver Car che dopo la vittoria del campionato regionale Elite se la vedrà nel massimo palcoscenico giovanile nazionale d’Eccellenza, guidata da Vezzosi e Bellavia. La Sba sarà poi impegnata in tre campionati regionali Gold con l’Under 14, l’Under 17 Rosini Impianti e l’Under 19 Amen, mentre tre gruppi saranno impegnati anche a livello Silver: Under 15 Galv-Ar, Under 17 Tecnoil e Under 19 Rosini Impianti. A completare il quadro delle squadre maschili, l’Under 14 e l’Under 17 guidate da Maccanti e l’Under 13 di Roggi e Guccione. Si allarga anche il settore femminile, con tre gruppi di diverse età: Under 13, Under 14 e Under 17. Tra le novità, la nascita di una seconda squadra senior iscritta nella Divisione Regionale 2. Infine, il minibasket Nova Verta con nove gruppi maschili e femminili e il progetto sociale di basket integrato, sostenuto da Bm Centro Tecnico, dedicato a ragazzi e ragazze con disabilità. Intanto, la prima squadra ogi alle 17.30 l’ultimo test, sempre ad Arezzo, contro Palestrina.