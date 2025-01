Sba, l’anno inizia col botto. Dal Pos rinforzo di lusso

di Luca AmorosiAREZZOInizia con il botto il 2025 della Scuola Basket Arezzo. In attesa che la squadra di coach Alessio Fioravanti riprenda il campionato dopo la sosta natalizia con la gara in programma in casa domenica 5 gennaio alle 18 al PalaEstra contro l’Olimpia Legnaia, il presidente Mauro Castelli regala al suo staff un rinforzo sia di esperienza che ancora di prospettiva. È Dario Dal Pos il nuovo acquisto della Bc Servizi Arezzo: guardia classe 1999 di 186 cm per 85 kg, Dal Pos è un cestista veneto cresciuto tra San Vendemiano e Treviso risultando protagonista anche nelle Finali Nazionali Giovanili. Nelle ultime stagioni ha giocato prima a Mestre poi a Oderzo, dove ha conquistato una promozione dalla ex serie C Gold alla B e nello scorso campionato in B interregionale è stato un riferimento offensivo della squadra mettendo a referto 14,8 punti per partita prima che un infortunio lo costringesse ai box. Proprio il recupero dall’infortunio, semmai, è l’unica incognita di un giocatore che porta sicuramente punti e talento a un roster già competitivo per provare un ulteriore salto di qualità nella seconda parte di stagione che possa portare alla qualificazione ai prossimi playoff promozione. Dal Pos, inoltre, può adattarsi anche come playmaker, alternandosi con Facundo Toia in costruzione. Coach Fioravanti ha commentato con soddisfazione il suo arrivo in amaranto. "Denis era venuto qua a fare qualche allenamento con noi circa un mese fa e ci erano subito piaciuti il suo modo di giocare e la sua voglia di voler tornare protagonista in questo campionato dopo l’infortunio- h adetto Fioravanti del nuovo innesto - Appena avuta l’opportunità non ci abbiamo pensato due volte a inserirlo in organico, convinti che ci possa dare una bella mano da ora in avanti".Il nuovo acquisto sarà subito a disposizione per la partita di domenica, quando potrà prendere confidenza con i compagni, i nuovi tifosi e il ritmo partita. A questo punto è ipotizzabile anche un’uscita nello stesso ruolo: potrebbe essere Giacomo Scortica, il cui rendimento è stato tra più ombre che luci nella prima parte di stagione, il sacrificato in chiave mercato. Finita poi questa breve finestra di trattative, sarà tempo di mettere testa e gambe sul parquet per iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno e mettersi alle spalle le due sconfitte consecutive maturate a fine 2024 dalle due trasferte senesi consecutive contro le formazioni di Costone e Virtus.