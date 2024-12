Sba non fermarti adesso. Esame tosto per Fioravanti

Gioca d’anticipo la Scuola Basket Arezzo, che dopo l’esaltante vittoria del PalaEstra contro Mens Sana Siena, torna sul parquet stasera alle ore 21 al "PalaMelo di Quarrata", casa del CLS di coach Tonfoni. Il quintetto di coach Fioravanti è chiamato subito a un altro test molto impegnativo, il primo di tre sfide che si giocheranno nella prossima settimana, visto che mercoledì davanti al pubblico amico ci sarà anche il turno infrasettimanale contro Empoli, una delle tre capoliste del girone B. Quarrata ha gli stessi punti (12) degli amaranto e sarà dunque un autentico scontro diretto per un posto playoff. La compagine pistoiese fa della fisicità la propria forza, tanto da diventare la miglior difesa del campionato proprio davanti alla Sba. Nelle partite casalinghe riesce a tenere gli avversari sotto quota 70 punti realizzati. Gli amaranto sono dunque avvisati: per avere la meglio servirà ritmo e percentuali al tiro elevate in attacco e altrettanta intensità a difesa del proprio canestro. Il miglior marcatore dei padroni di casa è Regoli che viaggia a 13,9 punti a partita. Oltretutto, Quarrata fino a oggi ha perso una sola volta in casa, peraltro all’esordio contro Costone Siena. La partita sarà visibile in diretta streaming sui canali social del Dany Basket Quarrata. Arbitri dell’incontro saranno Nocchi di Vicopisano e Rossetti di Rosignano Marittimo.

Luca Amorosi