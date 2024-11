Scacchi d’oro per Elena. È campionessa d’Italia

C’è un po’ di Reggio Emilia nelle campionesse italiane di scacchi a squadre Under 12: a vincere il titolo è stato il Circolo Scacchistico Bolognese, del quale fa parte anche la reggiana Elena Canossa.

Classe 2013, la giovane non è nuova a imprese di alto livello: nel maggio 2023 vinse infatti il campionato nazionale individuale Under 10, mentre questa volta il traguardo è stato raggiunto in collaborazione con il team di compagne.

La competizione si è svolta a Cariati Marina in provincia di Cosenza dal 31 ottobre al 3 novembre, nell’ambito dei campionati nazionali giovanili a squadre che hanno portato in città 58 squadre di ragazzi di età compresa fra i 10 e i 18 anni, provenienti dai circoli scacchistici più importanti di tutto il paese.

La stessa squadra femminile del Circolo Scacchistico Bolognese si è qualificata terza assoluta nella categoria Under 12 dietro le compagini di Mestre e Palermo. Elena Canossa, che ha iniziato a giocare a soli 4 anni, ha quindi potuto portarsi a casa dalla Calabria a Reggio Emilia un importante pezzo del prestigioso titolo italiano, trovando ad attenderla una famiglia entusiasta. anche il fratello Riccardo, classe 2006, ha preso più volte parte ai campionati nazionali, raggiungendo in passato anche il terzo posto nella categoria Under 18.

Come raccontato da papà Enrico, i ragazzi hanno preso la passione degli scacchi vedendo giocare la famiglia e da allora si sono supportati a vicenda: quello di Cariati Marina non è il primo risultato di rilevanza nazionale per Elena e per la famiglia Canossa – e ci sono tutti i presupposti perché non sia neanche l’ultimo.

Tommaso Vezzani