Scacchi. Orlando Pin, 15 anni vince il ‘Franceschi’ in terra labronica

Al Memorial Franceschi di Livorno è stata la scacchiera biancoverde di Orlando Pin (nella foto) a trionfare. Il giovanissimo talento della sezione Scacchi della Polisportiva Mens Sana 1871 ha partecipato al prestigioso torneo labronico, che ha visto sfidarsi nomi di spicco come il Maestro Paolo Nannelli e i CM Di Girolamo e Ghods, oltre al giovane talento locale Edoardo Fulgentini. Orlando Pin, 15 anni, non si è lasciato intimidire dalla forte concorrenza, concludendo il torneo con un perentorio punteggio di 7,5 su 8, che gli ha permesso di assicurarsi la vittoria con un turno di anticipo. Una prestazione straordinaria che conferma le sue grandi potenzialità e il valore della scuola scacchistica mensanina. Questo trionfo rappresenta un grande successo per la Mens Sana Scacchi e per Orlando Pin, che ora si prepara a essere protagonista al torneo ‘Next Gen’, in programma dal 14 al 16 febbraio al Santa Maria della Scala. Evento dedicato ai migliori giovani scacchisti della Toscana.