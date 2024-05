Scalata al Castello, folla lungo il percorso

di Andrea Lorentini

Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. Non ha tradito le attese la 51esima edizione della Scalata al Castello che ha infiammato il folto pubblico presente lungo le strade del centro . In campo maschile ha dominato il keniano Joseph Kimutai che ha chiuso con il tempo di 28’ e 46’’ precedendo il burundiano Therence Bizoza. Terzo l’azzurro Yohanes Chiappinelli, tra i più attesi alla vigilia. Kimutai si è scrollato di dosso la compagnia poco dopo metà gara e ha trionfato con un assolo sotto i portici di via Roma. Anche tra le donne il successo è andato al Kenya grazie a Purity Gitonga che ha concluso la prova con il tempo di 15’ 30’’ ed ha preceduto la giovanissima, 18enne, etiope Abera Kumsa Hawi Completa il podio l’altra sorella Gitonga, Caroline. Anche per Purity Gitonga, come per Kimutai, arrivo in solitaria. Ottimo il livello tecnico nonostante qualche assenza di troppo a causa della quasi concomitanza con i campionati europei che scattano tra 15 giorni a Roma e delle successive Olimpiadi di Parigi che hanno modificato la preparazione di alcuni atleti. Come sempre ottima l’organizzazione della Polisportiva Policiano con in testa Fabio Sinatti.

La novità di quest’anno è stata la partenza unica della gara maschile (10 Km) e di quella femminile (5 km) con lo start da via Crispi , quindi via Roma, rotonda di Guido Monaco, via Guido Monaco, via Garibaldi fino a Piazza Santt’Agostino, via Margaritone, via Crispi, via Roma. Un circuito che gli uomini hanno ripetuto dodici volte, sei invece i giri effettuati dalle donne. Kimutai e Gitonga iscrivono il loro nome nell’albo d’oro accanto a fuoriclasse del calibro di Stefano Baldini, campione olimpico di maratona ad Atene 2004 e tre volte vincitore della Scalata al Castello e il keniano Ezekiel Kemboi, che è stato due volte campione olimpico e quattro volte mondiale dei 3000 siepi. La gara più attesa era stata preceduta da una serie di eventi iniziati nel primo pomeriggio con le esibizioni di ciclisti acrobati e a seguire le gare del settore giovanile e la 10 km riservata agli amatori che ha assegnato il titolo master assoluto e il campionato toscano. In campo maschile successo per Girma Castelli davanti a Michele Pastorino e Michele Rossi, In campo femminile prima Valentina Mattesini davanti a Giulia Sadotti e Roberta Belardinelli. L’appuntamento con la Scalata al Castello è già per l’edizione 2025, ma prima, ad ottobre accendere nuovamente i riflettori sul grande podismo con il campionato italiano assoluto dei 10 km.