Scandiano non vuole smettere di vincere

Si va verso la fine del girone d’andata della Serie A2 di hockey su pista, con il Centro Palmer Scandiano (punti 14) impegnato questa sera alle 20,45 a Thiene (7), mentre la Bdl Minimotor Correggio (17) ospita domani alle 18 al PalaPietri un’altra formazione vicentina, il Valdagno (10).

Scandiano. La truppa di Mariotti arriva da tre vittorie consecutive e l’attuale terzo posto è del tutto meritato; il Thiene, invece, ha colto sinora una sola vittoria, ma proviene da due pareggi consecutivi. Così la vede il rossoblù Andrea Beato: "Mi aspetto una gara difficile, Thiene è una squadra costruita per entrare nei playoff, giovane, ma nel contempo esperta per la categoria. Dovremo essere bravi e concentrati fin da subito, difendendo bene e imponendo il nostro gioco". Tra i convocati, assente Roca, dubbi per Barbieri: in panchina andranno un paio di giovani che mister Mariotti vorrebbe far giocare, ovviamente in relazione all’esito della gara.

Domenica, inoltre, torna in campo anche la Serie B rossoblù, che sarà impegnata alle 18 contro l’Amatori Pesaro, nel quadro della terza giornata.

Correggio. Se Scandiano sorride, Correggio se la ride bellamente: secondo posto in classifica, ancora imbattuta, vuole i tre punti domani alle 18 contro il Valdagno, appena sconfitto da Scandiano. Attenzione però, perché la classifica è molto corta e dietro Scandiano ci sono sette squadre in 3 punti. Correggio dovrebbe confermare i dieci che in settimana hanno sconfitto Seregno.

In Serie B, come aperitivo dalle 15, al Dorando Pietri va di scena il derby correggese tra Italplastics e Minimotor: favoriti "gli ospiti" in un confronto tra molti amici che condividono la vita del paese. Assente per squalifica Federico Pedroni, il portiere della Minimotor.

