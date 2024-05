Scarpinata nel Verde di Figline, le foto della 45esima edizione

Prato, 26 maggio 2024 – La 45esima Scarpinata nel Verde di Figline ha segnato un momento di profonda riflessione e memoria collettiva. L'arrivo della gara, situato sotto le travi di un luogo tristemente noto per uno dei più orrendi crimini dell'ultima guerra, ha assunto un valore simbolico inestimabile. In un mondo che anela alla pace, questa corsa ci ricorda quanto sia fondamentale non dimenticare il passato, per evitare che simili tragedie possano mai ripetersi. La partecipazione è stata straordinaria: un grande successo sia per la gara competitiva, sia per la camminata aperta a tutti.

Un evento inclusivo, che ha visto la partecipazione di numerosi camminatori e corridori, tutti accomunati dal desiderio di immergersi nella bellezza della natura. Due ristori lungo il percorso e un mega ristoro finale hanno accolto i partecipanti, offrendo momenti di ristoro e convivialità. Il percorso della Scarpinata si è snodato tra i verdi paesaggi che costeggiano il paese di Figline, attraversando anche il suggestivo Centro di Scienze Naturali di Galceti. Un itinerario che ha saputo coniugare l'attività sportiva con la scoperta del territorio, regalando ai partecipanti un'esperienza indimenticabile. Questo evento, oltre a rappresentare una festa dello sport, è stato anche un momento di riflessione e di educazione alla memoria, ricordandoci l'importanza di costruire un futuro di pace e rispetto reciproco. La 45esima Scarpinata nel Verde di Figline ha così confermato il suo ruolo non solo come competizione sportiva, ma anche come importante appuntamento culturale e sociale.