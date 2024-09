Scarpinata Settimellese, foto e classifica della corsa

Calenzano (Firenze), 8 settembre 2024 – Torna la Scarpinata Settimellese e con essa la passione per il podismo, che, come ogni anno, segna la fine dell’estate e inaugura ufficialmente il calendario del podismo fiorentino. La 12ª riedizione di questa amata manifestazione ha richiamato oltre 200 partecipanti, pronti a sfidare non solo se stessi, ma anche le previsioni meteo, che avevano minacciato pioggia e scoraggiato gli amministratori facendo annullare diverse competizioni della giornata.

Nonostante l’allerta meteo regionale avesse indotto molti eventi a cancellare le proprie gare, la Scarpinata Settimellese non si è lasciata intimidire. Merito della determinazione degli organizzatori, guidati dall’infaticabile Paolo Traversi, il vero “deus ex machina” dell'evento. Grazie alla loro tenacia, la gara si è svolta sotto un cielo quasi sereno, senza che una goccia di pioggia bagnasse il percorso. Un chiaro segnale che l’audacia e la passione possono avere la meglio sulla prudenza eccessiva.

Un successo di partecipazione e solidarietà

La manifestazione, impreziosita dalla presenza di atleti di altissimo livello, ha rappresentato un importante momento di aggregazione per tutti i partecipanti, desiderosi di tornare a respirare l’aria delle competizioni dopo i mesi difficili segnati dal Covid. Oltre alla sfida sportiva, infatti, la Scarpinata Settimellese si distingue anche per il forte spirito comunitario che la contraddistingue. Un’atmosfera di grande festa ha pervaso l’intera giornata, dimostrando quanto lo sport sia capace di unire e avvicinare le persone, ben oltre la semplice competizione.

A testimoniare l’importanza sociale dell’evento, come sempre, la presenza della ETS "Regalami un sorriso", impegnata nel servizio fotografico ufficiale della giornata. Le immagini raccolte serviranno a sostenere le attività benefiche dell’associazione, che da anni si impegna a coniugare lo sport con la solidarietà, coinvolgendo la comunità e sensibilizzando il pubblico sulle tematiche sociali. Non è mancato il contributo del Circolo MCL di Settimello, da sempre al fianco della manifestazione, che ha offerto il proprio sostegno con una donazione liberale.

Un futuro di corse e nuove sfide

La 12ª Scarpinata Settimellese ha segnato non solo la fine dell’estate, ma anche un nuovo inizio per il podismo fiorentino. Il successo dell’evento lascia ben sperare per le prossime gare in calendario, che da qui in avanti scandiranno i mesi a venire, offrendo nuove opportunità di confronto per gli atleti e di aggregazione per il pubblico.

Lo sport, anche questa volta, ha vinto. Ha vinto sulla paura del maltempo, ha vinto sulla pandemia, ha vinto sulle difficoltà organizzative. Ma soprattutto, ha vinto nella capacità di creare un ponte tra la competizione e il senso di comunità, confermando ancora una volta che il podismo è molto più di una semplice corsa: è una festa di partecipazione e solidarietà. Atletica e beneficenza si danno appuntamento al prossimo evento.