Scarpirampi 2024 e Trail della Calvana, le foto

Prato, 10 novembre 2024 – Edizione 31 della Scarpirampi-6° Trail della Calvana, gara a coppie di 30 chilometri in due con una bicicletta e trail di 26 chilometri con partenza come da tradizione da Santa Lucia. Ecco le foto di regalami un sorriso.

Spettacolo alla 31° Scarpirampi e al 12° Trail della Calvana. Lo start dal Circolo Santa Lucia (intitolato a Paolo Rossi) e poi su lungo il crinale della Calvana per una sfida lunga di 30 km anzi qualcosa in più, fino all’arrivo a San Quirico di Vernio. Prima del via il ricordo di Piero Sambrotta inventore insieme a Silvano Melani della manifestazione e di Nedo Coppini, fotografo de La Nazione con il via dato dal delegato allo sport del Comune di Prato Luca Vannucci. In piazza del comune di Vernio, accolti da un caloroso sole, dalla Sindaca di Vernio maria Lucarini e dal pubblico delle grandi occasioni si sono aggiudicati il successo il tandem formato da Luigi Pietrini e Dario Gattuso con il tempo di 2h27’16”, che sono riusciti ad avere ragione con 2'34" di distacco della coppia Daniele Giusti e Alexander Bazhenov al terzo posto Gabriele Fiesoli e Giampaolo Vannucci.

“Per noi vincere la Scarpirampi era un sogno e l’abbiamo realizzato – dicono i vincitori – questa corsa da una carica incredibile. Ci è mancata un pò la mota ma il percorso era bellissimo e ben segnato bravi gli organizzatori”. Prima coppia mista quella formata da Stella Pacini e Davide Bacci (3h16’25”) mentre giungono secondi il duo composto dai fratelli Kadja Rigers e Rigerta mentre sul gradino più basso del podio Letizia Beoni e Gianni Giunti.. Al primo posto nella categoria 100-110 (somma di età della coppia) quella composta da Luca Sabbioni e Piero Pacini 3h16'’13”.

Nel Trail della Calvana il successo è andato a Leonardo Mangino (Atletica Calenzano) che in volata ha chiuso la gara in 2’42’33” davanti aVladimir Kabetaj mentre terzo è arrivato Michele Mugnaini. La prima donna, anche in questo caso in volata, è risultata invece Irene Palchetti che ha superato proprio sulla discesa che portava all'arco finale Chiara Guiducci (Space Runners) e terza Eleonora Pucci (Isolotto) “Un grazie ai podisti e bikers che con lo spirito della Scarpirampi hanno dato vita a un’edizione davvero speciale con la presenza di tanti extra regionali dall'Emilia, Lombardia, San Marino e Lazio – spiega Silvano Melani del Campione – la collaborazione con la Lega Uisp, i comuni di Prato e Vernio, della Provincia di Prato, della Regione Toscana, dell’Avis e della Onlus “Regalami un Sorriso e di tutti i volontari presenti lungo il percorso è stata fondamentale. Un grazie ai partner da Chianti Banca, Altra, Tessitura Italia, Sedoni e Autocarrozzeria Auto In.

Un vero e proprio gioco di squadra che ha permesso, pur con un tracciato che abbiamo dovuto modificare di poter dare questa soddisfazione ai podisti e ciclisti”. “Una corsa davvero incredibile ed è stato bello lo spirito degli atleti – dice il presidente della Uisp di Prato Maurizio Vannelli – una bella domenica di sport”.

Giovedi 14 novembre alle 21 nel salone della Provincia di Prato le premiazioni e il festeggiamento dei vincitori.