Scatta il challanger da 75mila dollari. Nishikori-Ruggeri. A Como è subito show

Il sorteggio ha riservato subito incontri interessanti nella diciottesima edizione del torneo “Città di Como“ (75mila dollari di montepremi), al via ufficialmente oggi sui campi in terra battuta di Villa Olmo, sottoposta a restyling per ospitare al meglio uno spettacolo che si preannuncia emozionante, nonostante la concorrenza impietosa degli US Open che partono in contemporanea sul cemento di Flushing Meadows. Il match di primo turno più gustoso sarà quello che opporrà Kei Nishikori (foto) al bergamasco Samuel Vincent Ruggeri. Il 34enne giapponese, numero 4 del mondo nel 2015, 12 titoli Atp in carniere, una finale proprio a Flushing Meadows nel 2014 e un bronzo in singolare alle Olimpiadi di Rio nel 2012, è stato perseguitato negli ultimi anni dagli infortuni dai quali sembra esserne finalmente uscito, adesso tenta con il ranking protetto una difficile scalata nelle zone della classifica che gli appartengono. Kei è giunto in riva al lago con qualche giorno di anticipo per adattarsi al rosso, dall’altra parte della rete troverà un Ruggeri desideroso di rilanciarsi, al termine di un’estate avara di soddisfazioni dopo l’ingresso nella top-300.

A guidare l’elenco dei favoriti è lo slovacco Jozef Kovalik, opposto all’esordio ad un qualificato. La pattuglia azzurra presenterà, oltre a Ruggeri, un Marco Cecchinato a caccia della perduta identità. Il semifinalista del Roland Garros 2018, crollato oltre la 300sima posizione Atp, ripartirà dall’ostico peruviano Ignacio Buse. Il tifo del pubblico di casa sarà anche per Federico Arnaboldi, canturino cresciuto a pochi chilometri di distanza dal circolo, reduce dal primo successo challenger a Verona e ora numero 250: per lui c’è un altro qualificato, mentre il milanese d’adozione Stefano Napolitano (numero 2 del tabellone) riparte dal ceco Andrew Paulson. Completano il quadro degli incontri di primo turno Brancaccio-qualificato, Passaro-Planinsek (Cze), Bondioli-qualificato e Travaglia-Popko (Kaz). Nelle qualificazioni avanzano al secondo e decisivo turno Ferrari e Weis. Fuori Oradini, Vulpitta, Redaelli e Bilardo.

