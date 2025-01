Scherma. Accordo con la "Fis». Lucca "city partner»

Lucca diventa "city partner" della Federazione italiana scherma: la convenzione è stata firmata, nel corso di un incontro a Palazzo Orsetti, dal sindaco Mario Pardini, dal presidente della "Fis", Paolo Azzi e dal vicesindaco e assessore allo Sport, Fabio Barsanti.

"La scherma a Lucca è uno sport d’eccellenza e di tradizione, per questo diventare city partner della Federazione è un onore e un orgoglio – ha detto l’assessore Barsanti – . Questa convenzione corona la collaborazione già attiva da diversi anni con eventi rilevanti, come l’organizzazione della seconda prova nazionale giovani e assoluti a marzo, con oltre 800 atleti provenienti da tutta Italia". "È una convenzione city partner particolare per me, perché firmarla con la mia città ha un significato particolare – afferma il presidente “Fis”, Azzi –. Grande soddisfazione per una collaborazione che va avanti e anche quest’anno sarà incentrata sul grande appuntamento al Polo Fiere".

Nel documento la Federazione si impegna a potenziare e a dare maggiore visibilità agli eventi a Lucca, dove saranno presenti testimonial della Nazionale italiana di scherma. Il Comune collaborerà con la "Fis" per l’organizzazione, mettendo a disposizione gli impianti di sua proprietà a titolo gratuito o a tariffe agevolate, nel caso di altre strutture ritenute più idonee.

Laura Sartini