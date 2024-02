Scherma, Alessandro Berti colpisce di spada. Splendida vittoria alle qualificazioni regionali

Splendido risultato per Alessandro Berti che in occasione della seconda prova di qualificazione regionale assoluta di spada maschile, ha ottenuto una grande vittoria. La prova si è svolta a Fermo ed ha visto i migliori spadisti marchigiani sfidarsi per ottenere il pass per la prova nazionale. Il risultato è di rilievo, in quanto Alessandro Berti appartiene alla categoria Under 17, per cui si è confrontato con atleti di età ed esperienza sicuramente maggiore. Un ottimo step verso la prova nazionale di categoria e di quella assoluti. Buon risultato anche per Federico Lanari, Roma Gai e Marco Montanari che raggiungono tutti e tre la top16. Ad un passo dalla top16, invece, Matteo Bugari, Matteo Casoli, Antonio Russo, Andrea Guidi, Redha Chenouf, Lorenzo Lucarelli, Andrea Piccinini, Emanuele Gambini e Federico Baldi. Nella stessa gara, brillante terzo posto per Teresa Donatelli nell’incontro di spada femminile. "Risultati che ci riempiono di orgoglio – dicono i dirigenti – e che sono il frutto dell’impegno profuso dai ragazzi e dallo staff del club scherma Pesaro".

l.d.