Scherma. Bravi i maceratesi alla gara regionale

A Jesi si sono fatti valere i giovani della Macerata Scherma in occasione della gara regionale di spada per ragazzi e ragazze delle categorie Under 17, Under 20 e Seniores. Si sono affrontati 71 atleti provenienti dalle scuole di scherma delle Marche. La società maceratese ha partecipato con gli spadisti Benedetta Pallotta, Ilaria Palomba, Ludovica Pettinari, Matilde Spadari, Federico Carboni, Jacopo Foresi e Pepe Giudici Dealis. Tutti hanno mostrato una crescita tecnica rispetto allo scorso anno, in particolare si sono distinti Palomba e Carboni. Nella gara femminile Palomba, dopo un buon girone di qualificazione, ha affrontato nella fase ad eliminazione diretta Ludovica Pettinari, superandola 15-10, poi Giorgia Casciaro del Club Scherma Fano vincendo 15-11, cedendo il passo 15-3 infine con la pesarese Alice Volpi, vincitrice della gara Alice Volpi. Nella gara maschile Carboni, schermidore 24enne, che dieci mesi fa ha scoperto questa disciplina ha potuto testare nella manifestazione il suo ottimo livello di apprendimento tecnico. Dopo la fase iniziale di qualificazione ha superato 15-9 Riccardo Ucci del Club Scherma Fano nell’eliminazione diretta, è stato poi sconfitto 15-7 da Luca Marchetti dell’ Accademia Scherma Fermo, vincitore della gara maschile.