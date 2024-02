Scherma. Circolo Raggetti, Catarzi e Marchitelli al top

L’attività del circolo scherma Raggetti prosegue con risultati promettenti soprattutto nel settore giovanile che rappresenta uno dei suoi punti di forza. Tre gli eventi che l’hanno visto impegnato nei giorni scorsi: il trofeo del Granducato e il trofeo Torre Pendente a Pisa, e il campionato regionale assoluti a Pontedera, ai quali il club ha partecipato con 27 iscritti. Dalle gare pisane sono arrivati un primo e un terzo posto nella classifica generale: il primo con Neri Catarzi, l’altro con Federico Marchitelli che si è anche guadagnato la vittoria nella categoria Maschietti. Bene pure le femmine col secondo posto di Livia Pontello fra le Giovanissime e l’ottavo di Maria Vittoria Venier fra le Ragazze-Allieve. Nei primi 16 si sono classificati Alessandro Di Feo, Caterina Galli, David Arnaud Varvella, Alessandro Piazza, Iris Grassi e Giovanni Orselli mentre fra i più piccoli, che hanno gareggiato nelle Prime lame, si sono messi in evidenza Emma Pontello e Irene Caleca.

Gli altri biancorossi scesi in pedana per fare esperienza: Pietro Tona, Gianmarco Curci, Iacopo Hlebowiz, Matteo Balatz, Matteo D’Acierno, Noemi Lazri, Giorgia Morsillo, Anna Mannucci, Giulia e Alessandra Falorsi. Grande prova di determinazione e carattere anche per i Cadetti Jonathan Leka, Leonardo Abate, Giulio Chiovelli, Andrea Bartoli e Niccolò Beneforti che si sono cimentati per la prima volta in un campionato di categoria assoluti confrontandosi a testa alta con avversari più esperti di loro Gli appuntamenti del Raggetti proseguono nel prossimo fine settimana con la prima prova dell’attività promozionale regionale under 8 e under 10, che vedrà 18 giovanissimi tra i 5 e gli 8 anni sfidarsi su percorsi ludico-motori e assalti in pedana; sempre il circolo del Barco il 2 e 3 marzo ospiterà la seconda tappa del trofeo del Granducato con atleti di tutta Italia.

f. m.